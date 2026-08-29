ECOVACS X12 PRO OMNI a 799 euro su Amazon: 22.000 Pa in offerta

Scende a 799 euro su Amazon ECOVACS X12 PRO OMNI, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta tutto su una potenza di aspirazione da 22000 Pa e su una stazione tutto in uno capace di gestire da sola lo sporco raccolto e i panni da lavare. L’offerta è attiva dal 24 agosto 2026 al 9 settembre 2026, senza codici da inserire al momento del pagamento, perché lo sconto viene applicato direttamente nella pagina del prodotto. La versione coinvolta è quella nella colorazione White, pensata per chi ha casa grande, animali domestici in giro o semplicemente poca voglia di rincorrere la polvere ogni due giorni.

La pulizia domestica automatizzata negli ultimi anni ha fatto passi lunghi, e ECOVACS resta uno dei nomi che nel settore continuano a dettare il ritmo. Qui non si parla di un robottino che passa la scopa e torna alla base, ma di un sistema che copre l’intero ciclo di lavoro, dal lavaggio all’asciugatura dei panni, riducendo al minimo l’intervento di chi vive la casa.

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Aspirazione da 22000 Pa e tecnologia TruEdge

Il numero che salta all’occhio è quello dell’aspirazione: 22000 Pa sono un valore ai vertici della categoria, e servono per portare via sporco pesante, detriti e peli infilati nelle fughe dei pavimenti o annidati nelle fibre dei tappeti. Non è solo una questione di forza bruta, però. A fare la differenza sul risultato finale entra in gioco la tecnologia TruEdge, che affronta uno dei limiti storici dei robot a forma circolare, ovvero la difficoltà a lavorare bene lungo i bordi e negli angoli.

Il meccanismo è semplice nella sua idea di fondo: spazzole e panni si estendono verso l’esterno quando il robot passa vicino a un ostacolo. In questo modo la copertura arriva vicinissima al 100% della superficie lungo i battiscopa e intorno alle gambe dei mobili, con una precisione millimetrica che evita quei depositi di polvere che restano sempre lì, nelle zone in cui la scopa tradizionale fa fatica ad arrivare.

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Stazione OMNI e navigazione AIVI 3D 2.0

Il vero centro nevralgico del sistema è la stazione OMNI, ed è ciò che rende ECOVACS X12 PRO OMNI un prodotto quasi del tutto autonomo. Alla fine di ogni sessione il robot rientra alla base, che svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava i panni con acqua calda e li asciuga con un flusso d’aria calda. Quest’ultimo passaggio non è un dettaglio secondario, perché è quello che tiene lontani cattivi odori e batteri, il classico problema dei panni umidi lasciati a sé stessi dopo il lavaggio.

Sul fronte degli spostamenti c’è il sistema di navigazione AIVI 3D 2.0, che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere gli ostacoli improvvisi ed evitarli. Scarpe lasciate in mezzo al corridoio, cavi, giocattoli sparsi sul pavimento: il robot mappa l’ambiente in modo dinamico e aggiorna il percorso di conseguenza. Il risultato è un movimento più fluido anche in case arredate in modo complesso, con tempi di lavoro più contenuti e meno rischi per gli oggetti che si trovano in giro per le stanze.

I dettagli dell’offerta Amazon

Il prodotto in promozione è ECOVACS X12 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000 Pa, proposto al prezzo di 799 euro. Nessun codice sconto da recuperare o da digitare, la riduzione è già visibile nella pagina d’acquisto. La finestra utile per approfittarne va dal 24 agosto 2026 al 9 settembre 2026, quindi il margine di tempo c’è, ma non è infinito.