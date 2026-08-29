Truffa SMS, rispondere al numero sbagliato vale 2 euro

Basta una risposta educata a un SMS sbagliato per trasformare un numero di telefono in merce di scambio: secondo gli esperti di sicurezza informatica di Malwarebytes, quel gesto gentile vale circa 2 euro sul dark web. Non si tratta di un virus, non c’è un link da cliccare, non c’è nemmeno un tentativo immediato di rubare soldi. C’è solo un messaggio apparentemente innocuo, spedito a milioni di numeri, che serve a capire chi c’è davvero dall’altra parte dello schermo.

La dinamica è sempre la stessa. Arriva un SMS da un numero sconosciuto con un tono familiare, quasi affettuoso: “Ehi! Ci vediamo a cena domani? Non dimenticare il vino!”. L’istinto della maggior parte delle persone è chiarire l’equivoco, quindi parte la risposta di cortesia, qualcosa come “Mi dispiace, credo che abbiate sbagliato numero”. Fine della storia, almeno in apparenza. In realtà quel messaggio ha appena confermato ai mittenti che il numero è attivo e in uso da una persona reale. E le numerazioni attive, secondo l’intelligence sulla criminalità informatica, valgono molto più di quelle morte nei listini del mercato nero digitale.

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Non è smishing, è un test della personalità

Qui sta il punto meno intuitivo di tutta la faccenda. Questa truffa SMS non è un tentativo di phishing via messaggio, non veicola malware e tecnicamente non è nemmeno una frode compiuta. È una selezione preliminare, una specie di provino. I criminali hanno già il numero, spesso comprato in blocco dopo una violazione di dati a una frazione di centesimo per record. Sanno anche che il messaggio è stato consegnato, perché il loro gateway SMS non ha segnalato errori. L’unica informazione che manca è se valga la pena investire tempo su quel contatto specifico.

La risposta fornisce tre dati preziosi. Il primo è la reattività: chi replica dimostra di aver letto e di aver sentito il bisogno di rispondere, e questo lo colloca nella fascia del 15-20% degli utenti più attivi. Il secondo è il tono: nessuna aggressività, nessun silenzio, solo la volontà di aiutare uno sconosciuto. È esattamente l’istinto che i truffatori cercano di sfruttare nelle fasi successive. Il terzo è la velocità: il tempo trascorso tra invio e replica racconta quanto spesso il telefono viene controllato, permette di stimare il fuso orario e indica quanto è probabile che quella persona risponda anche in futuro.

Non è un caso che gli SMS restino il canale preferito rispetto alla posta elettronica. I tassi di apertura sono altissimi e la gran parte dei messaggi viene letta entro pochi minuti. Un’efficienza che le e-mail non riescono a garantire. Da lì, con un solo scambio di battute, si entra in un ecosistema criminale globale gestito da organizzazioni transnazionali che secondo gli analisti movimenta decine di miliardi di euro.

I ganci più usati per strappare una risposta

Le esche seguono copioni riconoscibili, tarati su reazioni emotive diverse. C’è l’amico che non esiste, con frasi del tipo “Ehi! Ci vediamo stasera alle 6? Non fare tardi”, oppure “Sei ancora libero domani?”, “Hai inviato quei file in ufficio?”, “Ehi Marco, la cena di stasera è ancora confermata?”. Funziona perché imita una conversazione già in corso.

Poi c’è il vicino preoccupato, il registro più educato di tutti: “Mi scusi se la disturbo, ho notato che il suo cane a volte entra nel mio giardino”, oppure “Ho trovato un numero di telefono sulla targhetta, è la sua?” e ancora “Salve, il suo pacco è stato consegnato al mio indirizzo per errore”.

L’equivoco professionale gioca invece sulle consegne e sul lavoro: “Ciao, ho provato a contattarti per la consegna ma non hai risposto”, “La spedizione è arrivata al tuo indirizzo, puoi confermarlo?”, “Sono Mike dell’ufficio, hai ricevuto il mio messaggio precedente?”.

Il registro più brutale è quello dell’emergenza familiare, costruito per generare panico immediato: “Conosci Sarah? C’è stata un’emergenza”, oppure “È questo il numero di [nome comune]? È successo qualcosa”. Chiude la lista il finto reclutatore, che punta invece sull’ambizione professionale con messaggi tipo “Ciao! Ho trovato il tuo profilo e abbiamo un’opportunità incredibile” o “Ciao, ti contatto per una posizione che corrisponde perfettamente al tuo profilo”.