Ecovacs Winbot Mini in offerta: robot lavavetri a 161,50 euro

Pulire i vetri resta una di quelle attività domestiche che nessuno rivendica con entusiasmo, e proprio qui si inserisce l’offerta su ECOVACS WINBOT MINI, il robot lavavetri compatto proposto su Amazon a 161 euro. Lo sconto è già applicato in pagina, quindi non serve inseguire codici promozionali, e la finestra temporale della promozione va dal 24 agosto 2026 al 6 settembre 2026. Un prezzo che colloca il dispositivo in una fascia interessante per chi ha rimandato l’acquisto di un robot lavavetri pensando che fosse un accessorio da grandi vetrate e nulla più.

Il punto è che le superfici vetrate delle case italiane raramente somigliano a quelle delle vetrine da showroom. Finestre piccole, bagni con infissi stretti, verande con geometrie strane, maniglie che spuntano dove non dovrebbero. La maggior parte dei modelli in circolazione ha bisogno di spazio per lavorare, e su un vetro da mezzo metro finisce per arrendersi. ECOVACS, che nella robotica di servizio gioca da anni in prima fila, ha costruito WINBOT MINI esattamente attorno a questo limite.

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Un formato ridotto che cambia le regole del gioco

La caratteristica che salta all’occhio è il design compatto, sottile e privo di paraurti esterni ingombranti. Tradotto in pratica, il robot riesce a pulire finestre con un lato inferiore ai 30 centimetri, misura che esclude buona parte della concorrenza. La struttura ribassata gli permette anche di passare dietro le maniglie, sempre che tra il componente e il vetro ci sia una distanza compresa tra 50 e 80 millimetri. Non è un dettaglio marginale, perché è proprio intorno alle maniglie che si accumulano gli aloni più antipatici.

L’assenza di scocche sporgenti ha un secondo effetto positivo. I sensori arrivano molto più vicini al perimetro del vetro, coprendo fino al 99,5% dei bordi. Gli angoli, di solito zone franche dove la polvere si stratifica indisturbata, vengono raggiunti quasi per intero. Chi ha provato a rifinire manualmente i margini dopo il passaggio di un robot capirà perché questo numero conti più di quanto sembri.

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Nebulizzazione a ultrasuoni e percorsi calcolati

Sul fronte del lavaggio, WINBOT MINI usa un sistema di spruzzo ad ultrasuoni. Invece di inzuppare il panno, l’acqua viene atomizzata in una nebbia fine che si distribuisce in modo uniforme sulla superficie. Il vantaggio doppio è chiaro: si sciolgono anche i residui oleosi e la polvere incrostata, e si consuma pochissimo liquido. Meno detergenti chimici aggressivi, meno striature al termine del ciclo.

La navigazione è affidata alla tecnologia WIN-SLAM 3.0, che calcola la traiettoria più efficiente sul vetro invece di procedere a tentativi. Tre le modalità disponibili: Rapida per una passata veloce, Completa quando serve un lavoro accurato, Spot per intervenire su una singola macchia localizzata senza rifare tutta la finestra.

Nove livelli di sicurezza contro le cadute

Lavorare in verticale, magari al terzo piano, impone garanzie serie. ECOVACS ha dotato il modello di un sistema di protezione a 9 livelli, che comprende sei misure hardware pensate specificamente per evitare la caduta, tra cui la potenza di aspirazione costante e il cavo di sicurezza, più due livelli di protezione software che tengono sotto controllo lo stato del robot durante tutto il ciclo. Il dispositivo riconosce da solo i telai delle finestre e schiva gli ostacoli che superano i 4 millimetri di altezza. Anche sulle vetrate senza cornice, situazione in cui molti robot vanno in confusione, i sensori di rilevamento dei bordi ad alta precisione permettono di mantenere un movimento fluido senza sbandate.

Il prodotto in promozione è ECOVACS WINBOT MINI Robot Lavavetri, con prezzo di 161 euro e sconto applicato direttamente in pagina su Amazon, valido fino al 6 settembre 2026.