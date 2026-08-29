iPhone 18 Pro, prezzo record in arrivo: ecco perché costerà di più

Il conto alla rovescia per iPhone 18 Pro è già partito e la domanda che circola con più insistenza non riguarda tanto il design o le nuove funzioni, quanto il prezzo, che secondo le indicazioni disponibili potrebbe collocarsi sul livello più alto mai raggiunto dalla gamma. Apple si prepara a presentare la nuova generazione entro circa un mese, e il quadro che emerge parla di un aggiornamento sostanzioso sotto diversi punti di vista, con la conseguenza naturale di un listino che si sposta verso l’alto.

Il ragionamento, a dirla tutta, non è particolarmente complicato. Ogni volta che Apple interviene contemporaneamente su processore, funzionalità e fotocamere, il costo di produzione sale e il prezzo finale segue lo stesso percorso. Con iPhone 18 Pro i tre fronti sembrano muoversi insieme, e questo basta per spiegare perché le attese sul portafoglio degli acquirenti siano così cariche di tensione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia sotto la scocca di iPhone 18 Pro

Il punto di partenza è il processore aggiornato, elemento che nella storia recente dei modelli Pro ha sempre segnato la distanza rispetto alle versioni standard. Accanto al chip arriva un nuovo comparto fotografico, definito come uno degli interventi più significativi di questa generazione. Non si tratta di un ritocco marginale, almeno a giudicare dal modo in cui viene descritto l’aggiornamento, e la fotografia resta il terreno su cui i modelli di fascia alta vengono giudicati con più severità dagli utenti.

A completare il pacchetto ci sono le nuove funzionalità, il capitolo che ogni anno accompagna il debutto dei dispositivi e che spesso arriva legato a doppio filo con la potenza del nuovo silicio. Funzioni che richiedono più calcolo, più memoria, più efficienza energetica: tutte voci che pesano sul bilancio finale di un telefono. Ed è proprio qui che si annida la ragione principale dell’aumento previsto.

Il nodo del prezzo di iPhone 18 Pro

L’indicazione più chiara riguarda infatti il posizionamento commerciale. Il listino di iPhone 18 Pro dovrebbe risultare superiore rispetto ai modelli precedenti, con un rincaro che non sarebbe frutto di una scelta arbitraria ma della somma dei componenti aggiornati. Chi segue da vicino il mercato degli smartphone di fascia alta sa che questa dinamica si è ripetuta più volte, con incrementi progressivi che hanno gradualmente spostato l’asticella di quanto si è disposti a spendere per un telefono.

La differenza, stavolta, è che si parla del prezzo più alto mai visto sulla gamma. Un traguardo poco entusiasmante per i consumatori, che devono mettere sulla bilancia il valore delle novità tecniche rispetto alla cifra richiesta. Il pubblico dei modelli Pro, storicamente, è quello meno sensibile alle variazioni di listino, ma esiste comunque una soglia psicologica oltre la quale anche gli acquirenti più fedeli iniziano a fare due calcoli.

L’annuncio ufficiale, atteso a distanza di poche settimane, sarà il momento in cui i numeri prenderanno forma concreta. Fino a quel momento le informazioni disponibili delineano un dispositivo pensato per alzare il livello tecnico della serie, con un comparto fotografico rinnovato come principale biglietto da visita e un chip di nuova generazione a sostenere il tutto.

Quello che appare già chiaro è il legame diretto tra le migliorie annunciate e la cifra finale. Più innovazione, più costi, più spesa per chi vuole portarsi a casa il modello di punta della gamma iPhone nella sua versione più avanzata.