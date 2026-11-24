Il sesso biologico e il patrimonio genetico potrebbero pesare molto più di quanto si pensasse sul modo in cui l’Alzheimer si sviluppa, avanza e risponde alle terapie. Lo stesso discorso vale per il dolore cronico, in particolare per la fibromialgia. Lo indicano quattro nuovi studi che saranno presentati a Neuroscience 2026, il congresso annuale della Society for Neuroscience, considerato la più grande vetrina mondiale di novità sulla scienza del cervello e sulla salute. Dentro questi lavori emergono anche differenze inattese nell’attività del sistema immunitario e nel dialogo tra intestino e cervello.

Il punto di partenza è un’osservazione che i ricercatori fanno sempre più spesso. Alcune malattie neurologiche non si comportano allo stesso modo in tutti, ma cambiano a seconda del sesso biologico e del corredo genetico di chi ne soffre. Capire queste differenze potrebbe aprire la strada a cure costruite sulla biologia della singola persona. Due condizioni sono finite sotto la lente. Da una parte c’è l’Alzheimer, un disturbo incurabile che danneggia progressivamente la memoria e altre funzioni cerebrali e che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce tra i 35 e i 40 milioni di persone nel mondo. Dall’altra c’è la fibromialgia, una patologia cronica segnata da dolore persistente e stanchezza che riguarda tra il 2 e il 4% della popolazione globale.

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Menopausa e geni, un incrocio delicato per l’Alzheimer

Due delle ricerche si concentrano sul legame tra menopausa, fattori ereditari e vulnerabilità alla malattia. Il primo studio è firmato da Mateja Perović dell’Università di Toronto. Ha rilevato che le persone portatrici di fattori di rischio genetici per l’Alzheimer reagiscono in modo diverso alla terapia ormonale della menopausa rispetto a chi non presenta gli stessi rischi. Gli effetti cambiano anche in base alla particolare combinazione di ormoni utilizzata. Quando si valutano le opzioni di trattamento, quindi, conviene tenere conto sia del background genetico sia della formulazione scelta.

Il secondo lavoro è guidato da Stephanie M. Perez dell’University of Texas Health Science Center at San Antonio. Il gruppo ha seguito roditori in menopausa che portavano anche fattori di rischio genetici per la malattia. I circuiti cerebrali responsabili della memoria sono risultati particolarmente fragili. È un indizio concreto del fatto che la menopausa possa rappresentare una fase di maggiore suscettibilità per le donne geneticamente predisposte all’Alzheimer.

Dolore, infiammazione e differenze tra maschi e femmine

Gli altri due studi spostano l’attenzione su come il sesso biologico influenzi la sensibilità al dolore, l’attività immunitaria e l’impatto dei processi infiammatori sul cervello. Yasmin Sahlloul dell’Università di Cincinnati ha analizzato un modello murino di fibromialgia. Le femmine continuavano a mostrare una sensibilità al tatto più marcata e un’attivazione del sistema immunitario più intensa rispetto ai maschi. Questo fa pensare che i meccanismi alla base del dolore cronico non siano gli stessi nei due sessi. Terapie calibrate su queste differenze potrebbero quindi rivelarsi più efficaci.

L’ultima indagine, condotta da Nurcan Kilic dell’Università del North Dakota, riguarda invece l’asse tra intestino e cervello. Sempre lavorando sui topi, i ricercatori hanno scoperto che un’infiammazione intestinale prolungata incide sulla funzione cerebrale e sulle alterazioni tipiche dell’Alzheimer in maniera differente nei maschi e nelle femmine. È un’ulteriore conferma che il sesso può modulare il rapporto tra infiammazione e malattie neurologiche.

Messi insieme, i quattro lavori mostrano quanto conti considerare le differenze legate al sesso e alla genetica nello studio delle patologie del sistema nervoso. I ricercatori puntano a individuare i fattori biologici che orientano la progressione della malattia e la risposta ai farmaci, per arrivare a terapie più precise contro l’Alzheimer, la fibromialgia e altri disturbi difficili da trattare. “Questi quattro studi illustrano le affascinanti scoperte che si possono fare concentrandosi sulla biologia specifica femminile o sulle possibili differenze tra i sessi nei sintomi e nei fattori di rischio legati all’Alzheimer” ha spiegato Liisa Galea, titolare della Treliving Family Chair in Women’s Mental Health al Centre for Addiction and Mental Health e moderatrice della conferenza stampa. Secondo la ricercatrice, le ricerche presentate a Neuroscience 2026 aiutano a individuare con esattezza le differenze che potrebbero portare a trattamenti più mirati grazie alla medicina di precisione, anche per alcuni dei disturbi cerebrali più complessi.

Fonte: TecnoAndroid