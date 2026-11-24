Apple ha ufficialmente rinnovato Ted Lasso per una quinta stagione, mettendo fine a settimane di dubbi sul futuro di una delle serie più amate del catalogo di Apple TV. L’annuncio è arrivato il 23 novembre 2026, qualche mese dopo la messa in onda della quarta stagione, che aveva riportato sullo schermo l’allenatore più ottimista della televisione dopo una lunga pausa. Per chi temeva che la storia potesse chiudersi lì, la notizia arriva come una boccata d’aria fresca.

Il ritorno della serie era atteso da tempo. La quarta stagione ha debuttato durante l’estate, ben tre anni dopo la conclusione del ciclo precedente, e ha rappresentato una specie di nuovo inizio per lo show. Eppure, una volta andato in onda il finale, da Cupertino non era arrivato nessun segnale chiaro. Nessuna conferma e nessuna smentita, solo silenzio. Ora quell’incertezza è finalmente alle spalle.

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Cosa dice l’annuncio ufficiale di Apple

Nel comunicato diffuso dall’azienda, Ted Lasso viene descritto come un fenomeno globale pronto a tornare in campo per la quinta stagione, forte del successo ottenuto dal capitolo più recente. Protagonista e produttore esecutivo resta Jason Sudeikis, già vincitore di un premio Emmy, che ha guidato anche la nuova fase del racconto.

La quarta stagione ha portato in scena le Lady Greyhounds, una novità che ha cambiato parecchio le carte in tavola. La critica ha accolto bene la svolta, definendo la stagione come una preparazione perfetta per un ritorno rinnovato e inserendo la serie tra le commedie più amate del decennio. Parole che Apple ha scelto di riportare nel comunicato, quasi a sottolineare che il rinnovo non è stato una scelta di comodo ma una conseguenza naturale dell’accoglienza ricevuta.

Per il resto, però, l’annuncio è piuttosto avaro di dettagli. Nessuna indicazione sul cast, sulla trama o sul periodo di uscita. Quello che si sa per certo è che il nuovo capitolo è in arrivo, e tanto basta per ridare slancio ai fan della serie.

Tempi di attesa e progetti a lungo termine

C’è un elemento che fa ben sperare chi non vuole aspettare altri tre anni. L’attesa per la quinta stagione dovrebbe essere decisamente più breve rispetto a quella vissuta prima del ritorno estivo. Prima che la serie ricomparisse sugli schermi quest’anno, Jason Sudeikis aveva raccontato di avere in mente un nuovo arco narrativo da sviluppare nell’arco di tre stagioni. Un progetto ambizioso, che lasciava intuire una prosecuzione ben oltre il quarto capitolo.

Sulla stessa linea si era espresso anche Eddy Cue, dirigente di Apple, lasciando intendere che l’azienda sarebbe stata felice di continuare a produrre nuove stagioni per gli anni a venire. Dichiarazioni incoraggianti, certo, ma finché non era arrivata una conferma ufficiale le speranze dei fan erano rimaste di fatto in sospeso.

Sulla data di uscita non ci sono informazioni precise. Il ritorno potrebbe avvenire nel 2027 oppure, ipotesi considerata più probabile, nel 2028. In ogni caso, lo show con protagonista l’allenatore americano trapiantato nel calcio inglese non sembra destinato a sparire di nuovo tanto presto.

Nel frattempo Apple TV ha lanciato una promozione a tempo limitato che porta l’abbonamento a circa 6 euro al mese, con uno sconto superiore al 50% rispetto al prezzo pieno. L’offerta resta valida fino a lunedì 30 novembre.

Fonte: TecnoAndroid