Droni militari, la Cina rischia di non reggere la produzione

Chi immagina la corsa ai droni militari come una gara di ingegneria pura probabilmente guarda solo metà del quadro, perché il vero nodo si sposta sempre più verso le fabbriche, e proprio qui la Cina potrebbe avere un punto debole meno evidente di quanto si pensi. Progettare velivoli più intelligenti e più difficili da abbattere conta, certo, ma quando i mezzi vengono bruciati a migliaia il criterio che pesa davvero è un altro, cioè quanto in fretta si riesce a rimpiazzarli.

Una simulazione realizzata dal Beijing Institute of Technology prova a mettere numeri su questa ipotesi, e il risultato è meno scontato di quanto ci si aspetterebbe da un Paese che domina la manifattura globale. Davanti a una domanda militare triplicata, la catena produttiva cinese riuscirebbe a evadere circa il 63% degli ordini. Detto altrimenti, oltre un terzo della richiesta resterebbe scoperta, nonostante tutte le leve possibili vengano tirate contemporaneamente.

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Perché aggiungere linee di montaggio non basta

Il ragionamento della simulazione parte da uno scenario di mobilitazione completa. Scorte utilizzate fino all’osso, turni straordinari, nuove linee aperte in fretta, stabilimenti civili riconvertiti alla produzione militare. Anche così, il conto non torna. Il motivo è che un drone non è un oggetto singolo ma un assemblaggio di pezzi molto diversi tra loro, ognuno con la sua filiera e i suoi tempi.

Dentro ogni velivolo ci sono batterie, elettronica di controllo, sensori, motori, sistemi di comunicazione, più tutta una serie di componenti specializzati che cambiano a seconda del modello e della missione. Un drone da ricognizione non chiede gli stessi materiali di uno da attacco, e questo moltiplica le varianti da gestire. Se anche solo uno di questi elementi diventa difficile da reperire, moltiplicare le linee di assemblaggio non produce alcun vantaggio reale. Il collo di bottiglia si sposta semplicemente più a monte, dove il capannone nuovo non serve a niente.

Il vero terreno di scontro è la logistica industriale

È un cambio di prospettiva interessante rispetto al modo in cui di solito si racconta la guerra dei droni. Le discussioni tendono a concentrarsi sulle prestazioni, sull’autonomia, sui sistemi anti jamming, sulle capacità autonome. Tutte cose importanti, per carità. Ma un conflitto prolungato che consuma migliaia di mezzi trasforma il problema in una questione di ritmo, non di eccellenza tecnica. Vince chi riesce a rimettere in aria i velivoli persi prima dell’avversario.

E qui il paradosso diventa evidente. La Cina è il riferimento mondiale nella produzione di droni civili e commerciali, con volumi che nessun altro Paese avvicina. Eppure quella capacità non si traduce automaticamente in una risposta militare istantanea, perché gli standard, i requisiti e le certificazioni richiesti sono diversi, e perché la domanda bellica arriva tutta insieme, senza il tempo di adattamento che una filiera commerciale ha normalmente a disposizione.

Il dato del 63% va letto in questa chiave. Non descrive un’industria fragile o impreparata, descrive piuttosto il limite fisico di qualunque sistema produttivo messo sotto stress improvviso. Le scorte di componenti critici si esauriscono, i fornitori specializzati non si moltiplicano da un giorno all’altro, la formazione del personale richiede tempo. Sono vincoli concreti, materiali, che nessuna direttiva politica può cancellare in tempi brevi.

Resta il fatto che una simulazione, per quanto accurata, è pur sempre un modello. Serve a individuare i punti di rottura più probabili, non a fotografare cosa succederebbe davvero. Ma il messaggio che porta con sé è piuttosto chiaro, e riguarda tutti i Paesi impegnati nella corsa agli armamenti senza pilota, non solo la Cina. La superiorità in un teatro di guerra moderno passa anche dai magazzini dei fornitori di secondo e terzo livello, quelli di cui nessuno parla mai e che invece decidono quanti mezzi si riescono a schierare la settimana successiva.