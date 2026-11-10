Driver AMD Radeon, un bug consuma gli SSD con scritture continue

Un nuovo bug nei driver AMD Radeon rischia di logorare gli SSD di molti utenti senza che nessuno se ne renda conto. Il difetto provoca infatti scritture continue sull’unità di archiviazione e alla lunga questo comportamento può ridurre in modo sostanziale e tangibile la durata complessiva del drive. L’azienda ha già ammesso l’esistenza del problema e sta lavorando a una correzione. Nel frattempo è utile capire da dove nasce l’anomalia e perché risulta così difficile da individuare.

Il responsabile sembra essere AMD External Events Utility, un servizio che gestisce diverse funzionalità legate al display. Il malfunzionamento è emerso in alcune delle versioni più recenti dei driver per le schede grafiche Radeon, quindi riguarda proprio chi tende ad aggiornare il software con regolarità.

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Il processo atieclxx.exe e i numeri delle scritture anomale

Scendendo più nel dettaglio, il bug si nasconde nel processo atieclxx.exe, conosciuto anche come AMD External Events Client Module. Si tratta di un componente che lavora dietro le quinte e svolge parecchi compiti. Si occupa per esempio di rilevare i nuovi monitor collegati al sistema e di gestire le scorciatoie da tastiera relative allo schermo. Fa funzionare anche AMD FreeSync, la tecnologia che sincronizza in modo dinamico la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU. Lo scopo di FreeSync è ridurre il fastidioso effetto tearing durante le sessioni di gioco, cioè quella sorta di immagine spezzata che compare quando schermo e scheda video non vanno allo stesso passo.

Proprio questo modulo, secondo diverse segnalazioni arrivate dagli utenti, può generare un’attività di scrittura costante sull’unità a stato solido. I valori riportati si aggirano in genere intorno a 1 MB/s. In alcuni casi però il flusso di dati arriva addirittura a 5 MB/s. Presi singolarmente sembrano numeri piccoli, ma il punto è che si tratta di un’attività ininterrotta che va avanti per tutto il tempo in cui il computer resta acceso. E come è noto ogni cella di memoria di un SSD sopporta un numero limitato di cicli di scrittura prima di iniziare a deteriorarsi.

Perché le unità QLC sono le più esposte e il bug passa inosservato

Il comportamento diventa particolarmente pericoloso per le unità di capacità ridotta e per quelle basate su memorie QLC. Questa tipologia di chip offre costi più contenuti e una buona densità di archiviazione, ma si distingue anche per una resistenza alle scritture relativamente limitata. Su un drive del genere un flusso continuo di dati inutili consuma una parte della vita utile in modo del tutto silenzioso.

Ed è proprio la discrezione del problema a renderlo insidioso. A differenza dei blocchi improvvisi o dei timeout dei driver, che si notano subito perché interrompono il lavoro o il gioco, questo bug può tranquillamente passare inosservato. Succede soprattutto sui sistemi dotati di SSD veloci, dove non si avvertono rallentamenti né altri comportamenti strani che possano far sorgere qualche sospetto. Il computer continua a rispondere come sempre e l’utente non ha alcun motivo apparente per indagare.

Fonte: TecnoAndroid