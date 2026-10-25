Dolby Atmos FlexConnect: l’audio 3D che si adatta alla casa

Chi ha provato almeno una volta un impianto Dolby Atmos sa bene che l’esperienza cambia parecchio rispetto al classico audio surround. Ed è proprio attorno ai limiti pratici di questa tecnologia che nasce Dolby Atmos FlexConnect, una soluzione pensata per adattarsi alle case reali, che quasi mai somigliano a una sala di proiezione progettata a tavolino. Insieme a FlexConnect arriva anche LG Sound Suite, che punta a rendere più semplice ottenere un suono immersivo senza dover stravolgere il soggiorno.

Per capire perché se ne parla tanto conviene fare un passo indietro e guardare a cosa ha portato Dolby Atmos nell’Home Cinema. Il cambiamento non riguarda soltanto la qualità del suono ma il modo stesso di immaginare la scena sonora, che smette di essere una semplice somma di canali e diventa qualcosa di molto più vicino a uno spazio vero e proprio.

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L’audio a oggetti e la scena sonora tridimensionale

Il cuore di tutto è l’audio a oggetti. Invece di assegnare ogni suono a un canale fisso, i singoli elementi della colonna sonora vengono trattati come oggetti indipendenti che possono essere collocati all’interno di uno spazio tridimensionale. Una voce, un’esplosione, il rumore della pioggia o il passaggio di un elicottero non sono più legati a un diffusore preciso ma a una posizione nello spazio attorno a chi ascolta.

Il risultato è un campo sonoro decisamente più coinvolgente. Gli effetti possono arrivare da davanti, dai lati e da dietro, come già accadeva con i sistemi surround tradizionali, ma anche dall’alto. Ed è proprio questa dimensione verticale a fare la differenza, perché restituisce una sensazione di immersione che prima era difficile da ricreare tra le mura domestiche. Lo spettatore si ritrova letteralmente al centro dell’azione, con i suoni che si muovono intorno a lui in modo naturale.

C’è però un dettaglio che spesso viene sottovalutato. Perché questa magia funzioni davvero, il sistema deve poter contare su una disposizione corretta degli altoparlanti. La tecnologia da sola non basta e la geometria dell’impianto gioca un ruolo tutt’altro che secondario.

Il problema dei diffusori nelle case vere

Per ottenere il massimo da Dolby Atmos la posizione dei diffusori resta un aspetto fondamentale. Le distanze, l’altezza e l’angolazione rispetto all’ascoltatore contribuiscono tutte alla corretta ricostruzione della scena. Basta che uno di questi elementi sia fuori posto perché l’effetto perda parte della sua precisione e i suoni non arrivino esattamente da dove dovrebbero.

Il punto è che gli ambienti di casa raramente permettono di rispettare alla lettera lo schema ideale. Un salotto non nasce pensando all’acustica e chi allestisce un impianto finisce quasi sempre per scendere a compromessi con lo spazio disponibile, con la forma della stanza e con l’arredamento già presente. Così la disposizione ideale descritta sulla carta rimane spesso un traguardo difficile da raggiungere nella vita di tutti i giorni.

È esattamente per affrontare questo limite che nascono Dolby Atmos FlexConnect e la soluzione LG Sound Suite, pensate per avvicinare l’esperienza dell’audio immersivo alle condizioni reali degli ambienti domestici, dove la collocazione perfetta dei diffusori resta più un’eccezione che la regola.

Fonte: TecnoAndroid