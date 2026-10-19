iPhone Duo quasi introvabile: dove cercarlo e quanto costa

Mettere le mani su iPhone Duo senza averlo prenotato per tempo si sta rivelando più complicato del previsto. Il nuovo pieghevole Apple è già diventato quasi introvabile nei primi giorni di vendita e chi non si è mosso in anticipo deve fare i conti con scorte ridotte e una disponibilità molto diversa da un negozio all’altro.

Le avvisaglie c’erano già al Day One. Persino negli Apple Store trovare un’unità senza un preordine alle spalle era stato tutt’altro che semplice e nei giorni successivi la situazione non si è calmata granché. A breve distanza dall’apertura degli ordini il quadro resta piuttosto movimentato. Alcuni rivenditori hanno avviato la prevendita mentre altri non hanno ancora unità da mettere in commercio. Su Amazon invece le prime scorte sono andate esaurite in fretta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dove cercare iPhone Duo in Italia

Per chi è a caccia del nuovo smartphone pieghevole di Cupertino conviene guardarsi intorno con un po’ di pazienza e confrontare le varie opzioni. Le possibilità per acquistare iPhone Duo in Italia non mancano del tutto ma vanno tenute d’occhio con attenzione perché la disponibilità può cambiare nel giro di poco tempo, soprattutto in questa prima fase. Un negozio che oggi risulta sprovvisto potrebbe ricevere nuove unità a breve e viceversa uno store rifornito potrebbe esaurire tutto in poche ore.

Tra i rivenditori che si sono mossi per primi c’è Comet, che ha già aperto la prevendita del dispositivo. L’offerta comprende entrambe le colorazioni previste ovvero Bianco Stellare e Cielo Notturno, insieme a tutti e quattro i tagli di memoria disponibili per il modello. Chi vuole assicurarsi un esemplare può quindi già scegliere la combinazione preferita tra colore e spazio di archiviazione senza dover attendere nuovi arrivi in magazzino.

Prezzi e tagli di memoria del pieghevole

Sul fronte dei prezzi il listino proposto da Comet parte da 2.369 euro per la versione d’ingresso da 256GB. Salendo al modello da 512GB la cifra sale a 2.619 euro mentre per la variante da 1TB servono 3.119 euro. In cima alla gamma si trova la configurazione da 2TB che arriva a quota 3.869 euro.

Guardando i numeri da vicino si nota come i passaggi tra un taglio e l’altro non siano affatto uniformi. Dalla versione base a quella da 512GB la differenza è di 250 euro, che diventano 500 euro per passare da 512GB a 1TB. L’ultimo salto, quello verso i 2TB, costa invece altri 750 euro. Tra il modello più economico e quello più capiente la forbice complessiva raggiunge così i 1.500 euro, una distanza che pesa parecchio nella scelta finale di chi sta valutando l’acquisto di iPhone Duo.

Chi non trova soddisfazione da Comet ha comunque almeno un’alternativa concreta. Il nuovo pieghevole Apple è infatti acquistabile online anche su Galaxus, dove viene proposto a 2.369 euro, la stessa cifra di partenza vista per la versione da 256GB. Il dato relativo a questo rivenditore risulta aggiornato al 18 ottobre 2026 alle ore 23:17.

Fonte: TecnoAndroid