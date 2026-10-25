Influencer AI, muratore vende tutto e percorre 2000 km per lei

Un muratore brasiliano di 49 anni ha venduto tutto quello che possedeva ed è salito su un autobus per percorrere 2000 chilometri, convinto di raggiungere la donna di cui si era innamorato. Il problema è che quella donna non è mai esistita. Jéssica, la presunta influencer che lo aveva conquistato, era infatti un personaggio creato con l’intelligenza artificiale. Una storia amara che si chiude con un cuore spezzato e una casa svuotata, segnalata dagli esperti di sicurezza informatica come esempio concreto dei rischi legati ai contenuti sintetici che circolano sui social.

L’uomo aveva ogni motivo, almeno ai suoi occhi, per credere che fosse tutto vero. Il profilo di Jéssica Fazendeira contava oltre 300 mila follower, un numero che di solito basta a dare una certa credibilità a chiunque. Secondo il suo racconto aveva anche avviato una conversazione online con lei e, stando alle informazioni ricevute durante quegli scambi, la ragazza viveva nei dintorni di Belo Horizonte, nella parte sudorientale del Brasile. Nessun sospetto, insomma, almeno fino al momento del viaggio.

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Il video della contadina che cercava un uomo semplice

A rendere tutto ancora più convincente c’era un video pubblicato in rete e poi ripreso dalla stampa brasiliana. In quel filmato la contadina generata con l’AI invitava un uomo ad andare a vivere con lei e si offriva perfino di pagargli il viaggio. Il tono era serio, quasi accorato. Jéssica assicurava di non scherzare e di avere intenzioni sincere, spiegando di voler incontrare qualcuno con cui costruire qualcosa di vero e bello. Il suo identikit ideale era quello di un uomo semplice, amante della pace, della tranquillità e di una vita serena. Con una persona così, diceva, sarebbe potuta andare molto d’accordo.

Parole che per il muratore suonavano come una promessa precisa. In un’intervista televisiva l’uomo ha raccontato di essersi liberato di tutto, di aver venduto ogni suo bene pur di partire. E ha aggiunto, con comprensibile amarezza, che una delusione del genere scoraggerebbe chiunque. Difficile dargli torto, visto che dietro quel profilo social apparentemente autentico non c’era nessuna persona in carne e ossa ad aspettarlo.

La versione dell’autore del personaggio virtuale

Dopo la diffusione della vicenda si è fatto vivo l’amministratore dell’account, che ha pubblicato un messaggio proprio sul profilo TikTok della finta contadina per respingere qualsiasi accusa di truffa. Nel testo spiegava che la pagina era ormai praticamente abbandonata e che era tornato lì soltanto per chiarire quella che considerava un’ovvietà. Il personaggio era un’intelligenza artificiale e, sempre secondo il gestore, su quel profilo non aveva mai parlato con nessuno. Lo scopo dichiarato era un altro, cioè generare interazioni utili alle vendite. Ha poi ribadito di non aver mai avuto contatti diretti con alcun utente e di non aver mai spinto qualcuno a recarsi a Belo Horizonte.

Parlando con i giornalisti di un’agenzia brasiliana, il creatore di Jéssica ha detto di non aspettarsi che quei video potessero provocare una situazione simile a quella vissuta dal muratore brasiliano. Ha anche spiegato che, a suo dire, il profilo aveva smesso da tempo di produrre entrate e per questo era rimasto di fatto inattivo. Una ricostruzione che però non ha impedito alla pagina di sparire. L’account dell’influencer creata con l’AI è stato infatti disattivato dopo che il caso è diventato di dominio pubblico.

Fonte: TecnoAndroid