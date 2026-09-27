Deserto di Atacama in fiore: El Niño risveglia i semi

Nel deserto di Atacama, il posto più arido e caldo del pianeta, sta succedendo qualcosa che sembra fuori scala rispetto alla sua reputazione: i fiori. Mentre El Niño minaccia di scombussolare il clima in mezzo mondo, portando piogge dove non servono e siccità dove già manca l’acqua, allo stesso tempo regala a questa striscia di terra cilena uno degli spettacoli naturali più strani e fotogenici che esistano. Un dono, in un certo senso, che arriva proprio dal fenomeno climatico più temuto del momento.

Il paradosso è tutto lì. Lo stesso motore atmosferico che altrove significa alluvioni, raccolti compromessi e ondate di calore, nel deserto di Atacama si traduce in qualche precipitazione in più del solito. E in un ambiente dove la pioggia è una rarità quasi leggendaria, anche poca acqua basta a cambiare completamente il paesaggio.

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Come nasce il deserto fiorito

Il meccanismo è tanto semplice quanto affascinante. Sotto la superficie polverosa dell’Atacama riposano semi rimasti in attesa per anni, a volte per stagioni intere senza dare alcun segno di vita. Non sono morti, solo in pausa. Quando arriva una quantità d’acqua sufficiente, quei semi si risvegliano quasi tutti insieme e la terra che sembrava sterile si copre di macchie di colore. È il fenomeno che in Cile viene chiamato desierto florido, il deserto fiorito, e non è affatto garantito che si ripeta con regolarità.

Serve una combinazione precisa di condizioni, e qui entra in gioco il Super El Niño che ha frantumato diversi record. Il riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico orientale modifica la circolazione atmosferica sopra il Sud America e, tra le conseguenze, c’è la possibilità che un po’ di umidità raggiunga zone che normalmente non la vedono mai. Non è pioggia abbondante, va detto. Ma in un contesto dove la media annuale è praticamente vicina allo zero, la differenza si vede subito.

Il risultato è un contrasto visivo difficile da dimenticare. Distese che per la maggior parte del tempo sono grigie, sassose, apparentemente prive di qualsiasi forma di vita vegetale, si riempiono di fiori che coprono chilometri. Chi conosce l’Atacama sa che si tratta di un evento raro, imprevedibile e di durata limitata, perché appena l’umidità si esaurisce tutto torna come prima.

Perché l’Atacama resta un caso a parte

Parlare del deserto più arido e caldo del mondo significa parlare di un laboratorio naturale che gli scienziati studiano da decenni, anche perché alcune sue aree vengono usate come analogo terrestre di ambienti extraterrestri. Ci sono zone dove non si registra pioggia misurabile per periodi lunghissimi, e proprio questa estremità rende la fioritura ancora più sorprendente.

La vita, insomma, non se n’è mai andata davvero. Ha solo imparato ad aspettare. Le piante dell’Atacama hanno sviluppato strategie di sopravvivenza che le tengono in stand by finché le condizioni non diventano favorevoli, poi accelerano tutto il ciclo vitale in una finestra temporale strettissima. Germogliano, fioriscono, producono nuovi semi e tornano a nascondersi sotto la sabbia.

L’aspetto interessante è che il legame tra fenomeno El Niño e fioritura non è una coincidenza casuale ma una connessione che si ripete. Quando l’oscillazione del Pacifico entra nella sua fase calda e particolarmente intensa, le probabilità che il deserto si colori aumentano sensibilmente. Non è una regola matematica, però il pattern è riconoscibile. Per il resto del pianeta, un El Niño da record rimane un problema serio, con effetti a catena su temperature globali, agricoltura ed eventi estremi. Nel nord del Cile, invece, quello stesso squilibrio produce campi fioriti dove ci si aspetterebbe soltanto polvere e pietre.

Fonte: TecnoAndroid