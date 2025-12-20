Dell: in arrivo nuovi aumenti a causa della crisi delle memorie

La fase di espansione accelerata delle infrastrutture per intelligenza artificiale sta producendo effetti sempre più evidenti per l’intera filiera tecnologica. Con ricadute dirette anche sul mercato dei dispositivi professionali. La crescente concentrazione di risorse verso i data center AI sta, infatti, comprimendo la disponibilità globale di memorie RAM e NAND. Elementi chiave per una vasta gamma di prodotti informatici destinati alle imprese. In tale contesto, diversi produttori stanno rivedendo le proprie strategie di prezzo per far fronte a costi in aumento e a una pressione strutturale sull’offerta. Tra questi figura Dell, che ha comunicato internamente la necessità di adeguare i listini dei propri dispositivi commerciali. Un documento aziendale diffuso ai dipendenti il 9 dicembre conferma che, dal 17 dicembre, verranno applicati rincari sui prodotti business. Con variazioni che possono oscillare tra il 10% e il 30% in base alle condizioni contrattuali.

Dell annuncia nuovi rincari in arrivo: ecco i dettagli emersi a riguardo

Il peso di tali decisioni è amplificato dal ruolo centrale che il mercato professionale riveste per l’azienda. Ciò dal momento che circa l’85% del fatturato annuo proviene proprio dal segmento commerciale. Gli aumenti non si concentreranno su una sola categoria, ma interesseranno un insieme eterogeneo di soluzioni. Tra cui PC aziendali, notebook avanzati, monitor professionali e sistemi orientati all’AI. Nel dettaglio alcuni modelli di monitor di fascia alta vedranno crescere il prezzo di listino di 150 dollari, mentre i laptop progettati per carichi di lavoro legati all’AI registreranno incrementi differenziati in base alla configurazione della memoria grafica.

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La componente che incide maggiormente sugli adeguamenti in arrivo per Dell è la quantità di RAM installata. Le configurazioni business con 32 GB di memoria subiranno aumenti a tre cifre. Mentre i sistemi equipaggiati con 128 GB vedranno rincari ancora più consistenti. Anche l’archiviazione SSD, in particolare gli upgrade verso capacità da 1 TB, sarà interessata da aumenti che riflettono la scarsità persistente di NAND sul mercato globale.