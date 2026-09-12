DAZN NFL Game Pass, tornano i piani settimanali: ecco i prezzi

Chi segue il football americano da queste parti conosce bene il meccanismo, e anche quest’anno DAZN NFL Game Pass rimette sul tavolo i piani settimanali: i pacchetti Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate sono tornati acquistabili in vista della stagione 2026/2027, con un prezzo una tantum che copre sette giorni di partite. Accanto, ovviamente, restano i classici abbonamenti stagionali per chi non vuole ragionare settimana per settimana.

Il nuovo campionato di NFL 2026 parte nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre 2026, con il match inaugurale tra Seattle Seahawks e New England Patriots. Un incontro che in Italia, come in oltre 200 mercati, passa proprio da DAZN. Merito della partnership decennale firmata tra la piattaforma e la National Football League all’inizio del 2023, accordo che ha spostato praticamente tutto il campionato sullo streaming, dalla prima giornata fino al Super Bowl LXI.

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Quanto costano Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate

Nella pagina dedicata all’NFL Game Pass sono ricomparsi da poche ore i due pacchetti brevi. Il Weekly Pro dà accesso a tutte le partite della lega e a una serie di contenuti collegati per sette giorni a partire dall’attivazione, e costa 22,99 euro. Rispetto alla scorsa stagione c’è un ritocco verso l’alto, visto che fino all’anno passato il prezzo era di 21,99 euro.

Chi vuole qualcosa in più può guardare al Weekly Pro Ultimate, che replica i vantaggi del piano Ultimate stagionale per una settimana. L’unica esclusione riguarda gli sconti sull’NFL Shop, riservati a chi sottoscrive la formula lunga. Il costo qui sale a 25,99 euro, contro i 23,99 euro della stagione precedente.

Sul fronte dei contenuti veri e propri i due piani settimanali non si differenziano dai fratelli maggiori Season Pro e Season Pro Ultimate. Dentro ci sono tutte le partite della NFL, playoff compresi e naturalmente la finale del Super Bowl LXI, oltre alla possibilità di scaricare i video e guardarli offline, in questo caso sempre entro i sette giorni di validità. Le differenze tra base e Ultimate si giocano tutte sulle funzioni extra. Con la versione più completa arrivano i feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e il Manning Cast, la modalità Multiview che permette di seguire fino a 4 partite contemporaneamente sullo stesso schermo, più HDR e audio surround Dolby 5.1 su alcune gare selezionate, in particolare Thursday Night Football, Sunday Night Football, i principali incontri dei playoff e il Super Bowl. Cambia anche il numero di schermi: Ultimate consente la visione su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, anche su 2 reti Internet diverse, mentre con il Weekly Pro base si scende a 2 dispositivi collegati allo stesso indirizzo IP.

Come funziona l’abbonamento e cosa vedono gli altri

Un dettaglio che vale la pena ricordare riguarda la struttura dell’offerta. Su DAZN Italia l’NFL Game Pass può essere attivato come pacchetto indipendente, quindi senza bisogno di avere un abbonamento DAZN in corso, oppure aggiunto a un piano già attivo. Le due strade portano allo stesso risultato in termini di contenuti.

Con il Game Pass i tifosi italiani accedono a tutte le partite live e on demand della lega, playoff e Super Bowl LXI inclusi, ma anche a NFL RedZone, Hard Knocks, il canale NFL Network, highlights e documentari. Discorso diverso per chi ha soltanto un abbonamento DAZN nei piani Sports, Full e Family senza il pacchetto football. In quel caso la visione è parziale: alcune partite ogni settimana, comunque con playoff e Super Bowl LXI, più il canale NFL Network con NFL RedZone.

Resta poi la finestra gratuita. In Italia e in altri mercati ogni settimana viene messa a disposizione una partita di NFL visibile senza costi attraverso la modalità DAZN Freemium. Per i piani stagionali Season Pro e Season Pro Ultimate, invece, i prezzi al momento non cambiano, con la possibilità di pagare in soluzione annuale oppure suddividendo l’importo in 6 rate uguali.