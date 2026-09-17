DAZN MyClubPass: una sola squadra a 29,99 euro al mese

C’è una novità per chi guarda il calcio in televisione con un occhio solo, quello rivolto alla propria squadra del cuore: DAZN MyClubPass è un abbonamento stagionale che copre esclusivamente le partite di un singolo club di Serie A, scelto al momento dell’attivazione. Costa meno del piano completo, ha una logica piuttosto lineare e risponde a una domanda che in Italia esiste da sempre, cioè perché pagare per dieci partite a giornata quando ne interessa una soltanto. Ma dietro la semplicità della formula si nasconde una clausola che merita attenzione, perché una volta firmato non si torna indietro.

La squadra si seleziona all’inizio e resta quella per tutta la stagione, senza possibilità di cambiarla in corsa. Stessa rigidità sul contratto, visto che non è prevista la disdetta anticipata: l’impegno copre l’intero anno sportivo. Chi ha bisogno di flessibilità, di quella possibilità di staccare dopo tre mesi perché la vita cambia o perché la squadra colleziona sconfitte, farebbe bene a pensarci due volte prima di procedere.

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Quanto costa DAZN MyClubPass e come si paga

Le opzioni sul tavolo sono due. La prima è il pagamento mensile ricorrente da 29,99 euro al mese, la seconda è il versamento unico anticipato da 329 euro che copre l’intera stagione. La differenza tra le due formule è di circa 31 euro a favore di chi paga tutto subito. Non un abisso, ma nemmeno una cifra da ignorare, considerando che si tratta di soldi risparmiati semplicemente scegliendo una modalità diversa di pagamento.

Sul piano tecnico MyClubPass si comporta esattamente come l’abbonamento standard della piattaforma. È consentita la visione simultanea su due dispositivi, ma con il vincolo del medesimo indirizzo IP, la stessa regola che vale per il piano DAZN Full. Tradotto in pratica: due persone possono seguire la partita nello stesso momento, a patto che siano collegate alla stessa rete domestica. Niente condivisione a distanza con amici o parenti in un’altra città, insomma.

Cosa resta fuori dall’abbonamento

Il punto da chiarire subito è che questo pacchetto non apre le porte all’intero catalogo della piattaforma. Fuori dalle partite del club selezionato non c’è nient’altro, e per accedere al resto dell’offerta bisogna necessariamente passare a DAZN Full oppure a DAZN Family. Si tratta quindi di un prodotto pensato per un profilo molto preciso di spettatore, quello che accende la TV solo quando gioca la propria squadra e per il resto della settimana non tocca l’app.

L’attivazione avviene via web, da smartphone oppure direttamente dalla TV, e qui arriva un altro dettaglio da tenere a mente: l’abbonamento è disponibile soltanto a inizio stagione. Non è una promozione che resta aperta tutto l’anno, quindi chi è interessato deve decidere in tempi rapidi, senza rimandare la scelta a novembre o a gennaio.

A chi conviene davvero questa formula

Il ragionamento commerciale dietro MyClubPass è comprensibile e intercetta una figura molto diffusa nel pubblico italiano, quella del tifoso monogamo che non ha alcuna intenzione di sborsare denaro per contenuti che non guarderà mai. Per quel profilo il conto torna, soprattutto nella versione con pagamento anticipato, e diventa un modo abbastanza economico per non perdersi nemmeno una gara del proprio club lungo tutto il campionato.

Il rovescio della medaglia resta il vincolo annuale. Dodici mesi senza scappatoie, senza la possibilità di premere il tasto stop se la stagione prende una brutta piega, se la passione si affievolisce o se cambiano le condizioni personali. È un impegno vero, non una sottoscrizione da disattivare con due clic quando capita. Chi accetta quella condizione entra in un meccanismo che sulla carta funziona bene, chi invece è abituato a entrare e uscire dai servizi in streaming a seconda del periodo dell’anno probabilmente troverà questa rigidità difficile da digerire. Tutte le informazioni sul funzionamento e sulle modalità di attivazione sono consultabili nella pagina dedicata al servizio, dove viene specificata anche la procedura per la selezione del club.