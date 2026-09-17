Gemini arriva su Google Fogli per Android: analisi dei dati

Consultare un foglio di calcolo dallo schermo di uno smartphone è sempre stato un piccolo supplizio, e Gemini dentro Google Fogli su Android prova proprio a togliere di mezzo quel fastidio. L’assistente di Google arriva direttamente nell’app mobile, con l’idea di trasformare tabelle infinite e colonne di numeri in risposte leggibili, senza dover scorrere righe su righe con il pollice.

Il rollout è già partito ed è graduale, come sempre accade in casa Google. Nel giro di circa due settimane dovrebbe raggiungere tutti gli utenti compatibili, anche se la parola “compatibili” qui pesa parecchio. Serve infatti un piano attivo tra quelli abilitati: Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, oppure gli abbonamenti Google AI Pro e Ultra, senza dimenticare Google AI Pro for Education. Chi usa Fogli con un account gratuito, per ora, resta fuori.

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Come funziona Gemini dentro Google Fogli su Android

L’utilizzo è di quelli immediati. Aprendo un documento nell’app Fogli per Android, compare l’icona di Gemini in bella vista. Un tocco e si apre la possibilità di porre domande sui dati che si hanno davanti, scritte in linguaggio normale, senza formule e senza sintassi particolari da ricordare.

Gli esempi pratici rendono meglio l’idea. Si può chiedere a Gemini di riassumere una tabella, di individuare tendenze oppure anomalie, di estrarre le informazioni che servono davvero senza obbligare chiunque a percorrere centinaia di righe a mano. Pensiamo a un foglio con le spese mensili, quello che quasi tutti hanno provato a compilare almeno una volta: invece di leggere voce per voce, basta domandare dove siano finiti i soldi o se ci sia qualcosa di strano, e l’analisi arriva già masticata. C’è poi una funzione che probabilmente conquisterà più di qualche professionista, ovvero la creazione di grafici a partire dai dati presenti nel documento. Avere una panoramica visiva rapida senza tirare fuori il portatile cambia parecchio le cose, soprattutto quando serve un colpo d’occhio durante uno spostamento o prima di una riunione.

Quello che resta fuori dalla versione mobile

I limiti, comunque, ci sono e sono dichiarati apertamente. Le operazioni più complesse non passano dal telefono: generare formule avanzate oppure applicare formattazioni elaborate rimane un compito della versione web di Fogli. Chi si aspetta di ritrovare sul display dello smartphone tutto ciò che Gemini riesce a fare su desktop rimarrà deluso, perché la logica di questa integrazione è diversa. Il punto è semplice. Si tratta di uno strumento pensato per consultare e capire i dati, non per costruire fogli di calcolo sofisticati. Una distinzione che ha senso, visto che nessuno costruisce modelli finanziari complessi stando in piedi su un autobus, mentre in molti hanno bisogno di controllare al volo un numero o una tendenza.

Un pezzo in più di un ecosistema sempre più cucito insieme

Per chi già utilizza i piani AI di Google o ha Gemini attivo su altri prodotti dell’azienda, questa novità si inserisce senza strappi in un percorso avviato da tempo. L’assistente compare ormai un po’ ovunque tra Documenti, Gmail e gli altri servizi, e l’arrivo su Fogli per Android completa un tassello che mancava sul versante mobile.

Il vero banco di prova sarà capire quanto Gemini riesca concretamente a semplificare il lavoro da telefono rispetto all’uso classico su un laptop. Perché la comodità di fare una domanda invece di scrivere una formula è evidente sulla carta, ma la resa dipende dalla qualità delle risposte e dalla pulizia dei dati contenuti nel documento. Un foglio disordinato resta un foglio disordinato, anche con un assistente intelligente che prova a metterci ordine. Nel frattempo l’aggiornamento continua a diffondersi sui dispositivi compatibili, con l’icona di Gemini che comparirà da sola nell’app una volta che l’attivazione avrà raggiunto l’account collegato al piano corretto.