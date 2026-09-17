Corea del Sud, AI gratis per tutti i cittadini: ecco perché

AI gratis per tutti i cittadini è la leva che la Corea del Sud ha deciso di usare per costruire qualcosa di più grande di un semplice servizio pubblico digitale. Non si tratta di un regalo, e nemmeno di una mossa puramente sociale. Dietro l’accesso libero agli strumenti di intelligenza artificiale c’è una logica industriale precisa, che punta a creare domanda interna, alimentare i modelli sviluppati in casa e allentare la presa delle piattaforme straniere sul mercato nazionale. Un ragionamento che, visto dall’Europa, suona quasi provocatorio.

Perché regalare l’accesso conviene

Il punto di partenza è semplice da capire. Un modello di intelligenza artificiale migliora quando viene usato, molto, da molte persone, in contesti reali e in una lingua specifica. Se i cittadini si abituano a lavorare con strumenti stranieri, quel patrimonio di utilizzo quotidiano finisce altrove, e con esso il vantaggio competitivo. Offrire l’accesso gratuito all’AI ribalta la prospettiva: si abbassa la barriera d’ingresso, si porta la popolazione dentro un ecosistema nazionale e si trasforma l’uso di massa in carburante per i modelli nazionali.

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C’è poi un aspetto che spesso viene sottovalutato quando si parla di sovranità tecnologica. Non basta avere data center, chip e potenza di calcolo. Servono utenti. Servono aziende che integrino quegli strumenti nei propri processi, sviluppatori che ci costruiscano sopra applicazioni, scuole e uffici pubblici che li adottino come routine. Senza un mercato interno vivo, un’infrastruttura resta un investimento sospeso a metà, tecnicamente valido e commercialmente fragile. La Corea del Sud sembra aver capito che la domanda interna va costruita, non attesa.

La lezione che l’Europa fa finta di non vedere

Il confronto con il continente europeo è quasi inevitabile. Da anni il dibattito ruota attorno a infrastrutture, cloud, capacità di calcolo, regole. Tutti temi seri, nessuno dei quali affronta però la questione più concreta: chi usa cosa, ogni giorno, per lavorare, studiare, scrivere una mail o analizzare dei dati. La dipendenza dalle piattaforme straniere non nasce da un vuoto normativo, nasce dalle abitudini. E le abitudini si formano dove lo strumento è disponibile, comodo e gratuito.

Questo è il nodo che la strategia coreana mette sul tavolo. Una politica industriale applicata all’intelligenza artificiale non si misura solo in investimenti annunciati o in stabilimenti costruiti, ma nella capacità di orientare il comportamento di milioni di persone verso soluzioni sviluppate all’interno del proprio perimetro economico. È un approccio che ha più a che fare con il marketing di sistema che con la ricerca pura, e forse proprio per questo funziona.

Infrastrutture, mercato e uso quotidiano

Restano aperte diverse domande, e riguardano il rapporto tra tre elementi che di solito vengono trattati separatamente. Da un lato le infrastrutture, con i costi enormi che comportano. Dall’altro il mercato, con le sue dinamiche di concorrenza e i suoi equilibri già consolidati a favore di pochi grandi operatori globali. In mezzo, l’uso quotidiano dell’AI, che è il terreno dove tutto si decide davvero.

La Corea del Sud prova a tenere insieme i tre livelli con un’unica mossa. Rendere gratuito l’accesso significa costruire simultaneamente la base di utenti, il flusso di utilizzo che rafforza i modelli e la posizione di mercato che permette a un’industria nazionale di reggere il confronto. Una scommessa che ha un costo iniziale evidente e un ritorno differito, ma coerente nella sua impostazione. Per l’Europa il tema si sposta di conseguenza. Non più soltanto quanto investire o come regolamentare, ma con quali strumenti convincere cittadini e imprese a scegliere tecnologie proprie invece di quelle già installate su ogni dispositivo. Una questione di strategia industriale, prima ancora che di tecnologia.