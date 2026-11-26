Il debutto di GTA 6 non ha lasciato il segno soltanto nel mondo dei videogiochi. Anche PornHub, piattaforma vietata ai minori che difficilmente ha bisogno di presentazioni, ha voluto misurare l’effetto del nuovo colosso di Rockstar Games sul proprio traffico e sulle ricerche degli utenti. Ne è uscita un’analisi dedicata che racconta parecchio sulle abitudini del pubblico nei giorni del lancio, con numeri che oscillano tra impennate improvvise e cali piuttosto vistosi.

L’interesse per il gioco avrebbe cominciato a farsi sentire ancora prima dell’uscita vera e propria. Nella serata del 18 novembre gli accessi al sito sono cresciuti in modo costante fino a toccare un incremento del 16,5% alle 22:00. Una spiegazione possibile c’è ed è abbastanza intuitiva. Molti appassionati, stanchi di fissare l’orologio in attesa dello sblocco delle copie digitali, hanno scelto di ingannare l’attesa con passatempi decisamente diversi dal solito conto alla rovescia.

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Il crollo degli accessi allo scoccare della mezzanotte

Poi è arrivato il momento clou e la tendenza si è ribaltata. Alla mezzanotte globale del 19 novembre, quando il titolo di Rockstar è diventato finalmente giocabile, il traffico verso la piattaforma è sceso del 7,5%. Il calo non si è fermato lì e intorno all’una di notte la flessione ha raggiunto il 15,5%. Per PornHub il segnale è piuttosto chiaro, perché una buona fetta degli utenti avrebbe preferito rimandare ogni altra distrazione e lanciarsi subito nelle prime ore di esplorazione tra le strade di Leonida.

Si tratta di un comportamento che dice molto sul peso di GTA 6 nella vita digitale di tantissime persone. Prima l’attesa ha spinto in alto le visite, poi la disponibilità del gioco le ha fatte precipitare nel giro di poche ore. Due facce della stessa medaglia, legate entrambe all’uscita più attesa dell’anno per milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo.

Lucia, Mandy e gli strip club in cima alle ricerche

Se gli accessi hanno avuto un andamento altalenante, le query digitate sul sito hanno invece seguito una sola direzione. Tra il 18 e il 22 novembre le ricerche contenenti le parole “GTA” o “Grand Theft Auto” sono aumentate complessivamente di oltre 15 milioni. Il giorno del lancio, da solo, ha fatto registrare un aumento del 16.196%, una cifra che rende bene l’idea della portata del fenomeno legato al nuovo capitolo della saga.

Come era lecito aspettarsi, il termine più gettonato è stato proprio “gta 6”. Subito dopo si è piazzato “gta 6 lucia”, chiaro riferimento a Lucia Caminos, coprotagonista dell’avventura. Nella classifica delle chiavi di ricerca più popolari compaiono poi “gta 6 strip club” e “gta 6 mandy”, quest’ultima dedicata a un personaggio secondario diventato virale proprio nei giorni dell’uscita. Non poteva mancare nemmeno il classico “gta 6 sex”, segno che l’attenzione dei giocatori si è concentrata anche su alcuni elementi da sempre associati alla serie firmata da Rockstar Games.

Restando sui numeri del titolo legati alle piattaforme di streaming, una ricerca ha inoltre tracciato il profilo di chi segue GTA 6 su Twitch e Kick. Secondo questi dati gli spettatori che guardano le dirette dedicate al gioco sono soprattutto giovani uomini single.

Fonte: TecnoAndroid