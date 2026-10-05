DAZN Full Mobile a 19,99€: tutta la Serie A, ma solo su smartphone

Per la nuova stagione sportiva DAZN rivede i propri listini e lancia una proposta pensata per chi segue lo sport dal telefono. Si chiama DAZN Full Mobile e costa 19,99€ al mese, una cifra che abbassa parecchio la soglia d’ingresso alla piattaforma. Il confronto con il piano Full mensile standard, fermo a 46,99€, è netto: si risparmiano più di 27 euro ogni mese, cioè oltre 320 euro nell’arco di un anno. La formula apre l’intero catalogo sportivo a chi non ha particolare interesse per il grande schermo oppure preferisce una soluzione flessibile, senza vincoli contrattuali lunghi.

Cosa include DAZN Full Mobile e dove si può guardare

La vera differenza non sta nei contenuti ma nel dispositivo. Sul fronte dell’offerta, infatti, DAZN Full Mobile comprende gli stessi identici eventi del piano Full tradizionale. In pratica vuol dire tutte le 10 partite per turno della Serie A Enilive, di cui 7 in esclusiva assoluta, l’intera Serie BKT, la LALIGA EA SPORTS e il basket italiano ed europeo. A tutto questo si aggiungono i canali Eurosport con i tornei del Grande Slam di tennis e i Grandi Giri di ciclismo.

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Pagare meno della metà comporta però un compromesso sulle modalità di visione. Il servizio funziona soltanto su smartphone, attraverso l’app DAZN per iOS e Android, con un solo flusso streaming attivo alla volta. Restano esclusi Smart TV, decoder, chiavette multimediali, tablet e PC. Bloccate anche le funzioni di casting e mirroring, quindi niente Chromecast né AirPlay per spostare la partita su uno schermo più grande. Il pubblico a cui si rivolge è piuttosto chiaro: studenti, pendolari e tifosi che guardano le gare dal proprio telefono, magari in viaggio o lontano da casa.

Anche le condizioni economiche sono lineari. Il prezzo resta di 19,99€ mensili con rinnovo mensile, mentre la disdetta richiede un preavviso di 30 giorni.

Perché mancava un’offerta del genere

Negli ultimi anni i continui rincari legati ai diritti TV hanno allontanato una parte consistente del pubblico, poco disposta a legarsi ad abbonamenti annuali vincolanti che superavano i 350 o addirittura i 400 euro l’anno. Con il nuovo piano Full Mobile la piattaforma prova a rispondere proprio a questa esigenza. L’obiettivo è intercettare chi vuole seguire in diretta la squadra del cuore spendendo meno di venti euro al mese, senza versare anticipi annuali e con la libertà di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Mettere a confronto le due tariffe aiuta a capire la portata della mossa. Con il piano Full mensile standard la spesa arriva a 46,99€ ogni mese, mentre la versione dedicata al telefono si ferma a 19,99€ pur garantendo lo stesso palinsesto. La differenza supera i 27 euro mensili e su base annua oltrepassa i 320 euro, una somma che rende l’intera offerta sportiva raggiungibile anche per chi finora aveva rinunciato.

Come attivare il nuovo abbonamento

La sottoscrizione di DAZN Full Mobile avviene direttamente online e non prevede costi di attivazione. Dopo aver completato la registrazione del profilo basta scaricare l’app ufficiale DAZN sul proprio smartphone ed effettuare l’accesso. A quel punto si sbloccano subito tutte le dirette e i contenuti on demand presenti nel palinsesto, dal calcio al tennis fino al ciclismo.

Fonte: TecnoAndroid