DAZN Family include HBO Max con pubblicità senza costi extra

Gli abbonati al piano DAZN Family trovano da oggi una novità piuttosto concreta dentro il proprio pacchetto, perché HBO Max con pubblicità entra a far parte dell’offerta senza alcun costo aggiuntivo. Non si tratta di una prova gratuita destinata a scadere dopo qualche settimana ma di un’integrazione stabile, pensata sia per chi ha già sottoscritto il piano sia per chi deciderà di farlo in futuro. C’è però un requisito da rispettare, cioè essere abbonati diretti a DAZN.

La tempistica non sembra affatto casuale. Anche TIMVISION sta puntando con decisione su HBO Max attraverso offerte dedicate, un segnale abbastanza chiaro della volontà della piattaforma di Warner Bros. di allargarsi in Italia su più fronti contemporaneamente. E all’orizzonte c’è un appuntamento che pesa parecchio, ovvero la nuova serie Harry Potter e la Pietra Filosofale, attesa per Natale 2026.

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Cosa si sblocca con HBO Max dentro DAZN Family

Il catalogo messo a disposizione è quello completo del servizio, senza tagli o versioni ridotte. Sul versante delle serie ci sono titoli di primo piano come House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us, affiancati da classici che non passano mai di moda come I Soprano e Sex and the City. Chi preferisce i film trova la saga originale di Harry Potter, Superman e Mortal Kombat II, oltre all’animazione firmata Cartoon Network.

Non mancano nemmeno alcune produzioni italiane originali. Tra queste Portobello, dedicata alla vicenda di Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea, presentata di recente alla Festa del Cinema di Roma. Insomma, un’offerta di contenuti tutt’altro che marginale, che va ad aggiungersi allo sport già incluso nel piano.

Un dettaglio però va tenuto presente. Quello incluso in DAZN Family è il piano Base con spot, quindi la visione prevede interruzioni pubblicitarie. Per chi è già abituato agli annunci su altre piattaforme di streaming probabilmente non cambierà molto, mentre chi utilizza da tempo formule premium senza pubblicità potrebbe trovarlo un po’ meno comodo.

Come attivare HBO Max e cosa sapere sui dispositivi

La procedura di attivazione è piuttosto semplice. Dall’app o dal sito DAZN bisogna entrare nella sezione “Il mio account“, individuare il banner dedicato a HBO Max e seguire i passaggi indicati per creare un account HBO Max separato. Questo punto è importante, perché i contenuti non si guardano all’interno di DAZN. Una volta completata l’attivazione, film e serie si vedono direttamente sull’app HBO Max oppure su hbomax.com, usando le credenziali scelte durante la registrazione.

L’offerta copre tutte le formule disponibili del piano Family, quindi l’annuale con pagamento in un’unica soluzione, l’annuale suddiviso in 12 rate e il mensile. Resta esclusa invece la sottoscrizione passata attraverso operatori o bundle di terze parti, dato che il vantaggio è riservato a chi ha un rapporto diretto con DAZN.

Conviene infine ricordare un aspetto pratico che può fare la differenza. DAZN ha reintrodotto di recente il limite ai dispositivi associabili a ciascun piano, per cui chi ha già raggiunto la capienza massima del Family dovrà tenerne conto prima di collegare altri apparecchi per sfruttare HBO Max.

Fonte: TecnoAndroid