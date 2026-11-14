Orologi biologici, il COVID ha fatto invecchiare gli adolescenti?

Durante gli anni della pandemia di COVID gli orologi biologici dei più giovani avrebbero accelerato la loro corsa. È quanto suggerisce un nuovo studio che ha osservato nel DNA degli adolescenti i segni di un invecchiamento biologico più rapido del previsto. La notizia colpisce, inevitabilmente, perché tocca una generazione che ha attraversato quel periodo in una fase delicata della crescita. C’è però un punto che merita attenzione prima di trarre conclusioni affrettate. Gli strumenti usati per misurare questo fenomeno potrebbero aver bisogno di una messa a punto, e finché non sarà chiaro quanto siano affidabili diventa difficile capire cosa significhi davvero quel picco.

Cosa raccontano gli orologi biologici

Per orientarsi conviene partire da una distinzione semplice. Esiste l’età anagrafica, quella scritta sulla carta d’identità, e poi esiste un’età che il corpo sembra dimostrare a livello molecolare. I cosiddetti orologi biologici provano a stimare proprio questa seconda misura leggendo alcune caratteristiche del DNA. Quando il valore ottenuto supera l’età reale si parla di un invecchiamento accelerato, quando invece resta più basso l’organismo appare in un certo senso più giovane dei suoi anni.

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Il nuovo lavoro applica questo tipo di analisi ai ragazzi e mette in relazione i risultati con il periodo pandemico. Il quadro che emerge indica che durante quella fase le lancette biologiche dei giovani si sarebbero mosse più velocemente del normale. Un dato che, preso così, sembrerebbe raccontare l’impronta lasciata da mesi complicati sulla salute di chi stava diventando grande.

È qui però che la faccenda si complica. Il dubbio sollevato riguarda una questione molto concreta, ovvero se quell’accelerazione sia un effetto reale oppure un artefatto, cioè un risultato prodotto dallo strumento stesso più che dalla biologia dei ragazzi. La differenza non è un dettaglio da addetti ai lavori. Nel primo caso ci si troverebbe davanti a un segnale da prendere sul serio, nel secondo a una distorsione nella misura.

Perché serve cautela prima di interpretare il dato

Il nodo centrale ruota attorno alla precisione degli strumenti. Gli orologi che stimano l’età biologica a partire dal DNA non sono infallibili e, secondo quanto emerge, potrebbero richiedere qualche aggiustamento prima di poter dire con certezza cosa indichi quel picco osservato negli adolescenti. Un orologio che non è perfettamente tarato può segnare un’ora sbagliata senza che nessuno se ne accorga subito, e lo stesso principio vale per questi metodi di misurazione.

Ecco perché la domanda posta dagli studiosi non riguarda solo il passato recente. Capire se l’invecchiamento biologico registrato durante la pandemia di COVID sia autentico significa anche verificare quanto ci si possa fidare di strumenti che vengono usati sempre più spesso per valutare la salute delle persone. Un risultato apparentemente chiaro può nascondere margini di errore che cambiano completamente la lettura dei numeri.

Per ora il segnale individuato nello studio rimane quindi sospeso tra due interpretazioni possibili. Da una parte c’è l’ipotesi di un’accelerazione reale legata agli anni del Covid, dall’altra la possibilità che gli orologi biologici stessi abbiano bisogno di essere perfezionati prima di poter offrire una risposta definitiva su cosa sia accaduto davvero nel corpo dei più giovani.

Fonte: TecnoAndroid