Voyager 1 quasi a un giorno luce: la NASA invita a scriverle

La NASA ha deciso di coinvolgere il pianeta intero in un gesto simbolico e chiede alle persone di tutto il mondo di inviare un messaggio a Voyager 1, proprio mentre la sonda si avvicina a una soglia mai toccata prima da un oggetto costruito dall’uomo. Voyager 1 sta infatti per raggiungere la distanza di un giorno luce dalla Terra, un traguardo che trasforma una cifra astronomica in qualcosa di sorprendentemente facile da immaginare. L’idea alla base dell’iniziativa è semplice e quasi affettuosa. Anche se si trova lontanissima, la sonda non è stata dimenticata da chi la osserva da quaggiù.

Il tono scelto dall’agenzia spaziale americana si allontana dai soliti comunicati tecnici e somiglia molto di più a un saluto rivolto a una vecchia amica. Il senso è proprio quello di far sapere a Voyager che là fuori qualcuno continua a pensarla. Una scelta che dice molto sul legame che negli anni si è creato tra il pubblico e questa piccola esploratrice.

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Voyager 1 quasi a un giorno luce: cosa significa trovarsi a un giorno luce dalla Terra

Per capire la portata del momento conviene fermarsi un attimo sul concetto di giorno luce. Si tratta della distanza che la luce riesce a percorrere nell’arco di una giornata intera. E la luce, come noto, è la cosa più veloce che esista. Quando si parla di distanze del genere i numeri smettono quasi di avere un significato concreto, perché diventano troppo grandi per essere visualizzati. Esprimerli in tempo invece aiuta parecchio.

Tradotto in termini pratici, un segnale partito dal nostro pianeta impiega circa un giorno per arrivare fino a Voyager 1. Lo stesso vale per il percorso inverso. Un eventuale scambio di comunicazioni, con andata e ritorno, richiede quindi un paio di giorni prima di chiudersi. È un dettaglio che fa capire meglio di qualsiasi cifra quanto la sonda si sia allontanata da casa e quanto sia diventato lento, almeno sulla scala umana, il dialogo con lei.

Raggiungere questa soglia non cambia il funzionamento della missione, ma ha un valore simbolico enorme. Nessun altro manufatto umano si era mai spinto così lontano nello spazio profondo, e il fatto che il traguardo venga raccontato in modo così intuitivo lo rende accessibile anche a chi di astronomia sa poco o nulla.

Un messaggio collettivo per la sonda più lontana

È proprio su questa dimensione emotiva che la NASA ha voluto puntare. Invitare il mondo a scrivere qualcosa per la sonda significa trasformare un evento scientifico in un’esperienza condivisa, in cui chiunque può sentirsi parte della storia. Non serve essere ingegneri o astrofisici per partecipare. Basta avere voglia di mandare un pensiero verso il punto più remoto mai raggiunto da un oggetto nato sulla Terra.

L’iniziativa ha anche un sapore quasi nostalgico. Voyager 1 viaggia da moltissimo tempo e nel corso della sua lunga missione è diventata una specie di icona, capace di affascinare generazioni diverse. Rivolgersi a lei con un saluto collettivo è un modo per ricordare che dietro a ogni missione spaziale ci sono persone che seguono, sperano e si affezionano.

La frase con cui l’agenzia accompagna l’appello riassume bene lo spirito dell’operazione. Il messaggio rivolto alla sonda è chiaro e diretto e invita Voyager a non pensare di essere stata dimenticata là fuori, mentre si prepara a toccare la distanza di un giorno luce dal pianeta da cui è partita.

Fonte: TecnoAndroid