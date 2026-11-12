OpenAI, data center senza costi in bolletta e piano per l’acqua

Dopo un voto che negli Stati Uniti ha messo sotto accusa la corsa ai data center, OpenAI prova a cambiare passo. L’azienda promette di tutelare le risorse dei territori in cui costruisce le proprie strutture e di rendere pubblico il loro impatto. Gli impegni arrivano a ridosso delle elezioni di metà mandato, che si sono tenute in questi giorni e nelle quali gli americani si sono espressi in modo netto contro l’espansione di questi impianti. La società ha pubblicato un documento chiamato National Community Compact, che spiega cosa le comunità locali possono aspettarsi dai futuri centri di calcolo, e lo ha affiancato a un secondo testo, il Compute Campus Policy Blueprint.

Quest’ultimo propone una serie di politiche pensate per dare voce ai cittadini e per proteggerli da nuovi costi nel caso in cui un progetto venga realizzato vicino a casa loro. Gli impegni del gruppo guidato da OpenAI si concentrano soprattutto su due fronti, cioè il peso economico delle strutture sulle comunità e il loro rapporto con le risorse naturali.

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Bollette elettriche e acqua, le promesse di OpenAI

Il punto più delicato riguarda l’energia. OpenAI ha ribadito ancora una volta che le attività dei suoi data center non dovranno pesare sulle bollette elettriche delle comunità vicine. La società sostiene che pagherà per intero l’elettricità consumata e si farà carico anche dei lavori di ampliamento e potenziamento delle infrastrutture che i fornitori di energia devono realizzare per alimentare i suoi impianti. Non è un dettaglio da poco. Tra chi guarda con sospetto a queste strutture il timore più diffuso è proprio che i gestori della rete possano scaricare su residenti e attività commerciali del posto il costo di aggiornamenti molto onerosi, insieme a quello degli enormi picchi di domanda.

Poi c’è la questione dell’acqua. L’azienda si è impegnata a proteggere le risorse locali e a elaborare un piano idrico specifico per ogni comunità in cui sorgeranno i suoi centri. La priorità andrà ai sistemi di raffreddamento a circuito chiuso o comunque a basso consumo idrico. In pratica l’acqua scorre all’interno di un circuito sigillato, assorbe il calore e lo porta via senza essere consumata. Questo significa che non serve rabboccare di continuo l’impianto con nuova acqua, perché quella già presente continua a girare all’interno del sistema.

Più trasparenza dopo il voto di metà mandato

Accanto alle risorse c’è il capitolo della trasparenza. OpenAI ha dichiarato che pubblicherà i dati sul consumo di acqua e di elettricità di ciascun sito e che non firmerà accordi di riservatezza con i funzionari pubblici. Si tratta di una scelta che punta a rendere più leggibile il lavoro di queste strutture agli occhi di chi vive nei dintorni. A questo si aggiunge l’impegno a creare posti di lavoro destinati a lavoratori e imprese del territorio.

Secondo quanto riferito dalla stessa società, questi aggiornamenti erano in preparazione da mesi e sarebbero stati pianificati prima che si conoscessero i risultati elettorali. Che sia andata davvero così oppure no, il messaggio uscito dalle urne appare piuttosto chiaro e indica che i cittadini vogliono più controllo su questi impianti. Gli elettori americani hanno approvato 39 misure che, in varie forme, pongono limiti ai data center. In più diversi esponenti democratici apertamente critici verso l’espansione dell’intelligenza artificiale hanno conquistato un seggio e ora propongono regole federali per tenere sotto controllo l’attività di queste strutture.

Fonte: TecnoAndroid