Dacia Sandero elettrica nel 2028: autonomia vicina ai 400 km

La Dacia Sandero si prepara alla svolta più importante della sua storia, perché la quarta generazione attesa nel 2028 arriverà per la prima volta anche in versione 100% elettrica con un’autonomia vicina ai 400 km. Il marchio romeno controllato dal Gruppo Renault non ha alcuna intenzione di rallentare e sta costruendo una gamma sempre più ampia per intercettare le richieste crescenti degli automobilisti europei. La sua bestseller cambia volto con un’estetica più moderna e accattivante, pensata per conquistare anche chi guarda con interesse alla mobilità green.

La vettura di segmento B non abbandonerà la base meccanica tradizionale e continuerà a puntare sull’ibrido, affiancando però alle motorizzazioni già note una variante a batteria. Dacia del resto ha fatto faville nel Vecchio Continente fin dal debutto della prima serie. Negli ultimi 5 anni, complice anche la crisi che ha travolto l’industria delle quattro ruote, la Sandero è diventata una delle auto più popolari anche alle nostre latitudini. Il costruttore ha saputo tenere testa alla concorrenza cinese senza farsi intimorire dalle strategie aggressive dei marchi Stellantis, a cominciare da Citroën e Fiat.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Produzione in Marocco e stessa base della Clio

Credits: TecnoAndroid

Prezzi accessibili e una filosofia improntata all’essenziale permettono a Dacia di allargare la propria offerta coprendo più segmenti. Con la nuova Sandero, in arrivo nella primavera del 2028, il brand potrà ritagliarsi un posizionamento inedito all’interno del gruppo francese. Il budget di sviluppo è stato gestito con molta attenzione e la produzione dovrebbe partire in Marocco, con le prime unità già in circolazione sulle strade europee entro l’estate dello stesso anno.

Le proporzioni resteranno quelle del modello attuale, visto che alla base ci sarà ancora la piattaforma RGMP Small derivata dalla Clio. Tetto, montanti anteriori, struttura delle portiere e vetri non subiranno modifiche. L’idea è alzare l’asticella della qualità senza far lievitare i costi di progettazione, seguendo una strada molto simile a quella scelta da Renault per la sesta generazione della Clio, premiata con il riconoscimento Auto Europa 2027.

Interni ridisegnati e Sandero Electric con batteria da 44 kWh

All’esterno la carrozzeria avrà un aspetto decisamente più attuale, con un frontale che riprende alcuni dettagli della sorella Striker. Nell’abitacolo invece cambia praticamente tutto, con una plancia rivista e uno stile più audace fatto di superfici texturizzate ed elementi robusti dalle forme angolari. I comandi fisici però restano al loro posto. Lo spazio abbonda e il bagagliaio da 410 litri supera persino quello della Skoda Fabia.

Le innovazioni più rilevanti si nascondono sotto la carrozzeria. I tecnici stanno lavorando per integrare un motore elettrico sotto il pianale e ne hanno approfittato per tagliare circa 100 kg di peso, così da migliorare l’efficienza complessiva. La Sandero Electric condividerà con la Renault 5 d’ingresso il motore da 107 CV di produzione cinese e la batteria al litio ferro fosfato da 44 kWh. L’autonomia dovrebbe attestarsi intorno ai 400 km. Sul mercato la piccola di casa Dacia dovrà vedersela con la Citroën C3 elettrica e con Fiat Grande Panda, oltre che con le tante proposte alla spina arrivate dalla Cina.

Il costruttore romeno non volterà comunque le spalle ai motori termici e prepara un nuovo benzina di accesso alla gamma. L’attuale 1.0 TCe da 99 CV lascerà il posto a un 1.2 TCe con la stessa potenza, realizzato da Horse, fornitore di propulsori sostenuto da Renault. La generazione oggi in commercio può contare anche su un full hybrid da 153 CV, basato su un quattro cilindri da 1,8 litri derivato dalla Duster. La prossima serie dovrebbe arricchirsi con un’alternativa ibrida più economica, spinta da un tre cilindri TCe da 1,2 litri e 114 CV.

Fonte: TecnoAndroid