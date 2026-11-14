Magic: The Gathering su Netflix nel 2027, lo stile ricorda Arcane

Netflix ha annunciato ufficialmente Planeswalker, la serie animata basata su Magic: The Gathering che arriverà in streaming nel 2027. Il primo assaggio mostrato al pubblico è piuttosto breve e lascia intravedere poco, ma quel poco basta per cogliere un legame abbastanza evidente con Arcane, lo show ispirato a League of Legends che sulla stessa piattaforma ha riscosso un successo enorme. Sembra proprio che il nuovo progetto abbia preso più di uno spunto da quel modello.

Per chi segue da anni il celebre gioco di carte collezionabili si tratta di una notizia attesa a lungo. La serie animata porterà sullo schermo un universo ricchissimo di personaggi e mondi, puntando su una protagonista ben conosciuta dai fan e su una storia che, almeno sulla carta, promette parecchia tensione.

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Magic: The Gathering su Netflix, Chandra al centro dello scontro tra i Planeswalker

La sinossi ufficiale racconta che la serie segue il feroce conflitto tra maghi potentissimi chiamati appunto Planeswalker. Al cuore di questa lotta per il potere e la sopravvivenza c’è Chandra, una piromante dal carattere instabile, braccata per i suoi doni e tormentata dal proprio passato. Un profilo che i giocatori di lunga data riconosceranno subito.

Davanti a una minaccia subdola, Chandra e alcuni dei Planeswalker più leggendari dovranno sfruttare le loro straordinarie capacità, muoversi tra alleanze pericolose e affrontare i propri demoni interiori per scongiurare una guerra catastrofica capace di cancellare la loro stessa esistenza. Man mano che il confine tra vittoria e annientamento si assottiglia, una singola scintilla finirà per decidere il destino di migliaia di mondi. Il riferimento alla scintilla non è casuale, visto che nel mondo di Magic è proprio questo elemento a distinguere i Planeswalker dagli altri maghi.

Uno stile visivo che guarda ad Arcane

Il video diffuso da Netflix è composto in gran parte da materiale concettuale e da sequenze di previsualizzazione. Ci sono però alcuni secondi di quella che pare un’animazione ormai vicina alla versione definitiva, e lì diventa davvero difficile non notare l’impronta di Arcane, sia nel design dei personaggi sia nel modo in cui le scene prendono vita. Una scelta che difficilmente passerà inosservata tra gli appassionati di animazione.

A occuparsi della produzione è Digic Pictures, studio che in passato ha realizzato le scene animate di videogiochi come Assassin’s Creed Shadows e Call of Duty: Vanguard. Lo stesso team ha anche guidato diversi episodi di Secret Level, la serie antologica di Amazon dedicata al mondo dei videogiochi. Un curriculum che lascia ben sperare sulla qualità tecnica del risultato finale.

Una squadra creativa con un passato importante

Il ruolo di showrunner di Planeswalker è stato affidato a Terry Matalas, che ha già ricoperto lo stesso incarico per VisionQuest e per la seconda e terza stagione di Star Trek: Picard. Accanto a lui ci sarà Cindy Appel come co showrunner, autrice che ha firmato episodi di entrambe quelle produzioni. Patrick Osborne invece sarà regista supervisore e produttore esecutivo del progetto.

La strada verso questo annuncio è stata tutt’altro che lineare. Netflix prova a mettere in piedi una serie dedicata a Magic: The Gathering almeno dal 2019, quando la piattaforma aveva comunicato il coinvolgimento dei fratelli Russo. Qualunque fosse l’idea che avevano in mente per lo show, sembra che non sia mai andata in porto. Per cinque anni del progetto non si è saputo più nulla, finché non è riemerso con una nuova guida creativa affidata proprio a Matalas.

Fonte: TecnoAndroid