Da Xiaomi 13 a Redmi Note: cosa cambia con HyperOS 3

La distribuzione della HyperOS 3 stabile sta finalmente prendendo piede, almeno in Cina, e la serie Xiaomi 13 è tra le prime a ricevere l’aggiornamento basato su Android 16. Non è però solo un discorso per i top di gamma: a quanto pare, Xiaomi sta lavorando per aggiornare anche altri modelli lanciati tra il 2023 e il 2025, come Mix Fold 3 e la famiglia Redmi Note, che comprende Note 15 Pro, Note 14 Pro e Note 13 Pro. È chiaro che l’azienda stia cercando di portare un’esperienza uniforme su tutti i dispositivi ancora supportati, anche se per l’Europa e il resto del mondo dobbiamo armarci di pazienza: senza date ufficiali, la sensazione è che gli aggiornamenti arriveranno intorno a gennaio, con rollout sfalsati rispetto alla Cina.

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HyperOS 3 accelera il rollout: Android 16 debutta su Xiaomi 13

. La navigazione sembra più scorrevole, con oltre cento animazioni ottimizzate, e la schermata Home è stata ridisegnata per un’esperienza più immediata e pulita. Il sistema include Xiaomi HyperIsland, con funzioni Switch e Floating Window, che permette di passare da un’app all’altra senza interrompere il flusso di lavoro, e introduce funzioni AI come Cinematic Lock Screen e Dynamic Wallpaper, capaci di personalizzare lo smartphone in maniera quasi cinematografica. Per chi ama modificare ogni dettaglio, c’è anche l’editing manuale della Lock Screen.

I tablet non sono stati trascurati: la latenza della stilo è stata migliorata, lo split screen per il multitasking rende più semplice gestire più app contemporaneamente, e la connettività tra dispositivi diversi viene gestita meglio grazie a HyperAI. Anche la privacy e la sicurezza hanno ricevuto un upgrade, rendendo più difficile l’accesso non autorizzato ai dati.

Se invece guardiamo al lato hardware, Xiaomi continua a sorprendere. Lo Xiaomi 15, per esempio, monta lenti Leica Summilux, una fotocamera principale da 50MP, batteria da 5.240 mAh con ricarica HyperCharge a 90W, e integra funzioni HyperAI per ottimizzare prestazioni e autonomia. Prezzi e disponibilità variano: il modello 15 si aggira sui 699,90€ online, mentre Xiaomi 13 Ultra supera i 1.400€, e il 13 base è reperibile attorno ai 270€ su piattaforme come eBay o altri store online.

In sostanza, HyperOS 3 non è solo un aggiornamento tecnico: è un vero restyling dell’esperienza d’uso, pensato per rendere i dispositivi più intelligenti, più veloci e più “vivi”, senza stravolgere chi li ha già scelti, ma aggiungendo quel tocco di modernità che fa sentire lo smartphone davvero all’avanguardia.