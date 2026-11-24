Da oggi, 23 novembre 2026, è ufficiale CoopVoce Unlimited 5G, la nuova offerta mobile pensata per il Black Friday con Giga illimitati, attivazione gratuita e un canone di 9,90 euro al mese. La proposta è rivolta ai nuovi clienti che arrivano con la portabilità del numero ma anche ad alcuni clienti già attivi, e resterà sottoscrivibile fino al 2 dicembre 2026, salvo cambiamenti. Quest’anno il Black Friday cade venerdì 27 novembre, mentre lunedì 30 novembre toccherà al Cyber Monday.

Nel frattempo è scaduta la promozione che regalava il primo mese su Turbo 200 a 7,90 euro e su Turbo 400 a 9,90 euro. Adesso chi sceglie questi piani paga sia l’attivazione sia il primo mese anticipato. Curiosamente Turbo 400 è ancora disponibile, con nuovo numero o con portabilità, allo stesso prezzo della nuova arrivata ma con meno traffico. Non si esclude però che sparisca dal listino nelle prossime ore.

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Ogni mese il nuovo piano include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati senza tetto in 4G e 5G, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Va detto che, secondo l’articolo 4.1.1 delle Condizioni Generali di Contratto, l’uso personale delle offerte con dati illimitati prevede un consumo non superiore a 500 Giga mensili. Oltre quella soglia la velocità può essere ridotta fino a un massimo di 32 Kbps.

Il listino completo e i costi per partire

Accanto a Unlimited 5G, il portafoglio 5G comprende Turbo 400 con 400 Giga e Turbo 200 con 200 Giga, entrambe con minuti illimitati, 200 SMS e le stesse velocità massime. In 4G restano invece Smart 30 a 4,90 euro al mese, con 30 Giga, e Smart a 3,90 euro, con appena 500 Mega. Per entrambe la navigazione arriva fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, sempre con chiamate illimitate e 200 SMS.

Sul fronte della spesa iniziale la nuova offerta ha un vantaggio netto. Con Unlimited 5G l’attivazione è gratuita, quindi online si pagano solo i 9,90 euro del primo mese, mentre nei punti vendita Coop serve una prima ricarica minima che copra la mensilità. Per gli altri piani, attivando online con spedizione a casa, il costo è di 10 euro con 1 euro di traffico incluso, più il primo mese anticipato e senza spese di consegna. In negozio, o con prenotazione online e ritiro in un punto vendita, la SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico, a cui si aggiunge la ricarica iniziale. Al momento sono esclusi i supermercati Coop della Calabria.

Per l’identificazione online, oltre alla videoidentificazione, dal luglio 2024 è possibile usare lo SPID. L’operatore offre anche le eSIM e la Self SIM, una scheda confezionata venduta a 9,90 euro nei punti vendita aderenti che comprende attivazione e primo mese e si attiva poi online.

Già clienti, rete e regole sul traffico

Chi ha già una SIM attiva può cambiare piano, di norma pagando 9,90 euro. Unlimited 5G è però riservata ai già clienti attivati entro il 16 novembre 2026, che in questo caso passano gratis e pagano solo il primo mese, scalato dal credito residuo. Fino al 2 dicembre, salvo cambiamenti, anche il passaggio a Turbo 200 e Turbo 400 è gratuito.

I minuti sono conteggiati sui secondi effettivi senza scatto alla risposta, mentre internet è tariffato a singolo kilobyte. Finiti gli SMS si continua a consumo, finiti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra, ma dall’app è possibile rinnovare l’offerta in anticipo. CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 gennaio 2026, anche in 5G. Per sfruttare la quinta generazione servono un dispositivo compatibile e una zona coperta, altrimenti si naviga in 4G. Il 3G è dismesso da anni, mentre dal marzo 2023 è attivo il VoLTE per chiamare su rete 4G.

In roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia durante i viaggi occasionali, senza limiti mensili e sempre per uso personale. Se al rinnovo il credito non basta, l’offerta resta sospesa per 30 giorni con i dati bloccati, e chiamate e messaggi passano al piano SuperFacile Coop, con 12 centesimi per SMS, 12 centesimi al minuto, scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi.

Fonte: TecnoAndroid