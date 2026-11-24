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Da oggi, 23 novembre 2026, è ufficiale CoopVoce Unlimited 5G, la nuova offerta mobile pensata per il Black Friday con Giga illimitati, attivazione gratuita e un canone di 9,90 euro al mese. La proposta è rivolta ai nuovi clienti che arrivano con la portabilità del numero ma anche ad alcuni clienti già attivi, e resterà sottoscrivibile fino al 2 dicembre 2026, salvo cambiamenti. Quest’anno il Black Friday cade venerdì 27 novembre, mentre lunedì 30 novembre toccherà al Cyber Monday.
Nel frattempo è scaduta la promozione che regalava il primo mese su Turbo 200 a 7,90 euro e su Turbo 400 a 9,90 euro. Adesso chi sceglie questi piani paga sia l’attivazione sia il primo mese anticipato. Curiosamente Turbo 400 è ancora disponibile, con nuovo numero o con portabilità, allo stesso prezzo della nuova arrivata ma con meno traffico. Non si esclude però che sparisca dal listino nelle prossime ore.
Ogni mese il nuovo piano include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati senza tetto in 4G e 5G, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Va detto che, secondo l’articolo 4.1.1 delle Condizioni Generali di Contratto, l’uso personale delle offerte con dati illimitati prevede un consumo non superiore a 500 Giga mensili. Oltre quella soglia la velocità può essere ridotta fino a un massimo di 32 Kbps.
Il listino completo e i costi per partire
Accanto a Unlimited 5G, il portafoglio 5G comprende Turbo 400 con 400 Giga e Turbo 200 con 200 Giga, entrambe con minuti illimitati, 200 SMS e le stesse velocità massime. In 4G restano invece Smart 30 a 4,90 euro al mese, con 30 Giga, e Smart a 3,90 euro, con appena 500 Mega. Per entrambe la navigazione arriva fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, sempre con chiamate illimitate e 200 SMS.
Sul fronte della spesa iniziale la nuova offerta ha un vantaggio netto. Con Unlimited 5G l’attivazione è gratuita, quindi online si pagano solo i 9,90 euro del primo mese, mentre nei punti vendita Coop serve una prima ricarica minima che copra la mensilità. Per gli altri piani, attivando online con spedizione a casa, il costo è di 10 euro con 1 euro di traffico incluso, più il primo mese anticipato e senza spese di consegna. In negozio, o con prenotazione online e ritiro in un punto vendita, la SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico, a cui si aggiunge la ricarica iniziale. Al momento sono esclusi i supermercati Coop della Calabria.
Per l’identificazione online, oltre alla videoidentificazione, dal luglio 2024 è possibile usare lo SPID. L’operatore offre anche le eSIM e la Self SIM, una scheda confezionata venduta a 9,90 euro nei punti vendita aderenti che comprende attivazione e primo mese e si attiva poi online.
Già clienti, rete e regole sul traffico
Chi ha già una SIM attiva può cambiare piano, di norma pagando 9,90 euro. Unlimited 5G è però riservata ai già clienti attivati entro il 16 novembre 2026, che in questo caso passano gratis e pagano solo il primo mese, scalato dal credito residuo. Fino al 2 dicembre, salvo cambiamenti, anche il passaggio a Turbo 200 e Turbo 400 è gratuito.
I minuti sono conteggiati sui secondi effettivi senza scatto alla risposta, mentre internet è tariffato a singolo kilobyte. Finiti gli SMS si continua a consumo, finiti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra, ma dall’app è possibile rinnovare l’offerta in anticipo. CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 gennaio 2026, anche in 5G. Per sfruttare la quinta generazione servono un dispositivo compatibile e una zona coperta, altrimenti si naviga in 4G. Il 3G è dismesso da anni, mentre dal marzo 2023 è attivo il VoLTE per chiamare su rete 4G.
In roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia durante i viaggi occasionali, senza limiti mensili e sempre per uso personale. Se al rinnovo il credito non basta, l’offerta resta sospesa per 30 giorni con i dati bloccati, e chiamate e messaggi passano al piano SuperFacile Coop, con 12 centesimi per SMS, 12 centesimi al minuto, scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi.
Fonte: TecnoAndroid