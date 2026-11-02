WindTre GO 220 XXS 5G: 220 Giga a 4,99 euro per gli ex clienti

WindTre ha avviato in queste ore una nuova campagna SMS winback per riconquistare alcuni ex clienti di rete mobile che nel frattempo sono passati ad altri operatori. Al centro della proposta c’è GO 220 XXS 5G a 4,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 SMS e 220 Giga in 5G fino alla massima velocità disponibile. L’offerta si può attivare esclusivamente sul numero che ha ricevuto il messaggio promozionale, con contestuale portabilità su una nuova SIM ricaricabile WindTre.

I destinatari selezionati sono ex clienti del gruppo, compresi quelli degli ex brand Wind e 3 Italia, che avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. Nel testo dell’SMS si legge che attivazione e SIM sono gratuite in negozio entro una scadenza personalizzata, che può essere per esempio l’8 novembre 2026. Basta quindi recarsi in un punto vendita WindTre autorizzato oppure, in alternativa, usare il link presente nel messaggio per acquistare online con spedizione a domicilio, inserendo il numero su cui è arrivata la proposta.

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Attivazione gratuita oppure versione Easy Pay

Con questo tipo di campagne l’offerta viene proposta soprattutto con addebito sul credito residuo, con SIM o eSIM e costo di attivazione entrambi gratuiti e senza alcun vincolo. Esiste però anche GO 220 XXS 5G Easy Pay, sempre allo stesso prezzo mensile ma con pagamento automatico. Qui l’attivazione costa 49,99 euro, saldabili in un’unica soluzione oppure in 24 rate mensili da 2,08 euro. Scegliendo la rateizzazione e mantenendo l’offerta per 24 mesi, viene applicato uno sconto sul canone pari proprio alla rata, così di fatto l’attivazione non si paga. In caso di recesso anticipato restano invece da saldare le rate dei mesi mancanti e, dal 2 aprile 2025, si aggiunge un costo di disattivazione di 10 euro.

Accanto a questa proposta, sempre a 4,99 euro al mese, possono arrivare anche GO 200 XXS 5G, GO 250 XXS 5G e GO Unlimited XXS 5G, con 50 o 100 SMS. Mantenendo invece i 220 Giga mensili ci sono GO 220 XX 5G a 5,29 euro, GO 220 X 5G a 5,49 euro e GO 220 XS 5G a 5,99 euro al mese. Chi non riceve il messaggio può comunque sottoscrivere le offerte GO online e nei negozi, solo con portabilità da determinati operatori. Online si passa da una pagina dedicata promossa con una campagna sul web, anche se alcune offerte compaiono direttamente nella home page dell’operatore.

Servizi inclusi, rete 5G e traffico extra

Sulle nuove SIM è sempre presente il piano New Basic, che normalmente costa 4 euro al mese ma diventa gratuito se si attiva e si mantiene un’offerta. Sono compresi senza costi anche il servizio Ti ho cercato e l’ascolto della Segreteria Telefonica in Italia e nell’Unione Europea, mentre la ricevuta di ritorno degli SMS va abilitata manualmente. Per le attivazioni dal 16 marzo 2026 RingMe, MMS e l’attuale segreteria restano inclusi, ma WindTre non ne garantisce la continuità perché saranno progressivamente dismessi. Ai nuovi clienti potrebbero inoltre essere preselezionate Più Sicuri Mobile a 0,99 euro al mese o Più Sicuri Mobile Pro a 1,99 euro, con primo mese gratis e disattivabili in qualsiasi momento. Eventuali modifiche unilaterali vengono comunicate con un mese di anticipo e le offerte GO sono compatibili con la promo convergenza Luce & Gas, che regala Giga illimitati.

Con Easy Pay il rinnovo avviene su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Intesa Sanpaolo, Genius Card di Unicredit e DbContocarta di Deutsche Bank. Con l’addebito su credito residuo scatta invece la ricarica in ritardo quando il credito non basta. Il traffico viene anticipato per un giorno fino alle 23:59 a 0,99 euro e, se il giorno dopo il credito è ancora insufficiente, per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Con l’Autoricarica attiva questi importi non vengono applicati.

La rete 5G dell’operatore copre oggi il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD, con velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload secondo i documenti contrattuali, mentre la pagina dedicata indica fino a 1,6 Gbps. Sul fronte 3G, dal 7 giugno 2024 la frequenza 2100 MHz è stata spenta e riaccesa in 4G, con la banda 900 MHz che resta attiva ma verrà dismessa più avanti.

I minuti illimitati valgono salvo uso contrario a buona fede o non personale, come previsto dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Superati gli SMS inclusi si paga 29 centesimi a messaggio, mentre esauriti i 220 Giga scatta 1 Giga giornaliero a 0,99 euro, con navigazione bloccata fino al giorno dopo se viene consumato prima delle 23:59. In Unione Europea, Moldavia e Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati vale un limite mensile che cresce ogni anno. Superata la soglia del Roaming UE arriva una notifica e, continuando a navigare, fino alla fine del 2026 si pagano 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, scalati a ogni KB di traffico.

Fonte: TecnoAndroid