L’operatore virtuale CoopVoce ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento della propria app per smartphone e la novità più importante porta il nome di IdentifAI. Si tratta di un servizio pensato per capire se una foto, un video o un file audio sia stato creato o manipolato con l’intelligenza artificiale, così da offrire ai clienti uno strumento concreto contro i deepfake e le truffe online che sfruttano queste tecnologie.

L’applicazione ufficiale dell’operatore è disponibile per i dispositivi Android sul Google Play Store e su Huawei AppGallery, mentre chi usa un iPhone o un iPad può scaricarla dall’Apple App Store. Il rilascio è partito il 24 novembre 2026 per entrambe le piattaforme e ha portato l’app alla versione 3.3.3 su iOS e alla 3.3.4 su Android.

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Cosa cambia con il nuovo aggiornamento dell’app CoopVoce

Nelle note pubblicate sugli store digitali l’operatore descrive il nuovo servizio partner come uno strumento in grado di verificare se un contenuto multimediale sia stato generato o alterato dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di proteggersi da deepfake e raggiri sul web. Per attivarlo bisogna passare dalla sezione dedicata all’interno dell’applicazione. Accanto a questa funzione trovano spazio anche le classiche correzioni di bug e alcuni miglioramenti delle prestazioni, oltre all’invito agli utenti a lasciare una recensione.

Dietro l’iniziativa c’è una vera e propria partnership tra CoopVoce e IdentifAI, startup italiana di cybersecurity specializzata nel riconoscimento dei contenuti prodotti o modificati dagli algoritmi. La piattaforma esamina immagini, filmati e tracce audio per scovare manipolazioni digitali, puntando a difendere le persone da frodi, disinformazione e furti d’identità.

Il funzionamento è piuttosto semplice. I clienti dell’operatore accedono al servizio direttamente dall’app, che rimanda alla piattaforma web di IdentifAI attraverso un collegamento riservato a loro. Da lì si carica il file sospetto, che sia una foto, un video o un audio, e si attende l’esito dell’analisi.

Come funziona la Deepfake Detection di IdentifAI

Vale la pena ricordare cosa sia esattamente un deepfake. Parliamo di un contenuto multimediale, quindi un’immagine, un filmato o una registrazione vocale, realizzato o ritoccato con l’intelligenza artificiale per far sembrare che una persona abbia fatto o detto cose mai avvenute nella realtà. Contenuti di questo tipo vengono ormai impiegati sempre più spesso anche per costruire raggiri ai danni degli utenti.

La tecnologia alla base del servizio si chiama Deepfake Detection e serve proprio a individuare e smascherare questi falsi. Secondo quanto spiega l’azienda, il sistema analizza microdettagli che l’occhio o l’orecchio umano non riescono a cogliere, come anomalie nei pixel, nei movimenti del volto o nelle frequenze sonore. I formati supportati coprono le estensioni più diffuse: JPG, PNG e webp per le immagini, MP4 e MOV per i video, MP3 e WAV per l’audio. Al termine della verifica arriva un responso sull’autenticità del materiale caricato.

Sul fronte della connettività, CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO e le SIM di nuovi e vecchi clienti si appoggiano alla rete mobile Fastweb + Vodafone, quella che un tempo era Vodafone Italia. Di base le tecnologie disponibili sono 2G e 4G, con velocità che arrivano fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dall’8 gennaio 2026, ma soltanto con le offerte abilitate, è possibile navigare anche in 5G.

Fonte: TecnoAndroid