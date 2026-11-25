La nuova fabbrica di LG Display per la produzione di schermi OLED su substrati Gen 10.5 non vedrà mai la luce. Dopo anni di tira e molla, con il progetto che sembrava ora vicino al via e ora di nuovo in bilico, il colosso sudcoreano ha deciso ufficialmente di fermarsi. La linea avrebbe lavorato su lastre di vetro di dimensioni notevoli, ben 2,94 x 3,37 metri, e il suo obiettivo era piuttosto chiaro. Si trattava infatti di realizzare pannelli per televisori di grande formato, il segmento su cui l’azienda puntava per ampliare la propria capacità produttiva. Il piano è stato però accantonato in modo definitivo, e le motivazioni arrivano direttamente dalla società.

Uno stabilimento a Paju da oltre 2 miliardi di euro

Il sito scelto per il nuovo impianto era il polo di Paju, in Corea del Sud, uno dei centri nevralgici della produzione di display del gruppo. Qui sarebbe dovuto sorgere lo stabilimento dedicato ai pannelli OLED di nuova generazione, con un impegno economico tutt’altro che trascurabile. L’investimento previsto superava infatti i 2,5 miliardi di dollari, vale a dire circa 2,3 miliardi di euro. Una cifra importante, che da sola spiega bene perché la decisione abbia richiesto così tanto tempo e perché la società abbia esitato a lungo prima di mettere nero su bianco la propria scelta.

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Alla fine a pesare è stato soprattutto lo stato di salute del mercato dei televisori, che continua a mostrare segnali di stagnazione. Una domanda che non riparte rende difficile giustificare un impianto di queste dimensioni, pensato proprio per sfornare pannelli destinati agli schermi più grandi. In una nota rivolta agli investitori, LG Display ha spiegato che sulla cancellazione del progetto hanno influito anche diversi fattori esterni. Tra questi l’azienda cita la complessa situazione geopolitica, un’inflazione ancora elevata e il peso degli alti tassi di interesse. Elementi che, sommati alla debolezza delle vendite di TV, hanno reso l’operazione troppo rischiosa da portare avanti.

La strategia si sposta su Guangzhou

Rinunciare alla linea Gen 10.5 non significa però abbandonare i pannelli di grandi dimensioni. Appena il mese scorso LG Display aveva annunciato un nuovo investimento per rinnovare le linee dello stabilimento OLED di Guangzhou, in Cina. L’approccio in questo caso è diverso e decisamente più prudente. Invece di costruire da zero una fabbrica con substrati più grandi, il gruppo ha scelto di ottimizzare gli impianti già esistenti, quelli di generazione 8.5 che lavorano lastre da 2,2 x 2,5 metri.

Lo scopo dell’intervento è avviare nella struttura cinese la produzione di schermi OLED fino a 111 pollici, quindi pannelli di formato davvero imponente. Il risultato è che l’azienda punta a raggiungere diagonali molto ampie sfruttando linee produttive già operative, senza affrontare la spesa e i tempi richiesti da un sito completamente nuovo. Una scelta che va nella direzione opposta rispetto al progetto di Paju, ormai cancellato, e che mantiene comunque al centro dei piani del gruppo i pannelli per i televisori di grande formato. Il rinnovo delle linee di Guangzhou rappresenta così, al momento, il principale intervento annunciato da LG Display per la produzione di display OLED destinati ai TV più grandi.

Fonte: TecnoAndroid