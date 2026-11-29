Il controllo parentale su X è finalmente realtà, e arriva come risposta alle critiche che da tempo accompagnano la piattaforma sul fronte della sicurezza dei più giovani. Il nuovo sistema è pensato per gli adolescenti fra 13 e 17 anni e mette nelle mani di genitori e tutori una serie di strumenti con cui intervenire su alcune impostazioni dell’account. L’obiettivo è piuttosto chiaro. Si tratta di limitare l’esposizione a determinati contenuti e di decidere quanto spazio lasciare all’attività dei ragazzi sul social di Elon Musk, senza per forza chiudere loro tutte le porte.

Non è un dettaglio da poco, considerando quanto X sia diventato negli anni un luogo affollato e spesso poco filtrato. Per molte famiglie l’idea di avere finalmente qualche leva concreta su ciò che accade nell’account dei figli rappresenta un passo atteso. E il fatto che la novità riguardi proprio la fascia d’età più delicata, quella che si muove tra l’infanzia e la maggiore età, dà la misura della direzione scelta dalla piattaforma.

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Come funziona il parental control su X

La prima cosa da sapere è che una parte delle protezioni scatta di default, senza che nessuno debba toccare nulla. I profili degli adolescenti vengono infatti impostati in modalità protetta, con due effetti immediati. Da un lato si riduce la visibilità dei contenuti sensibili, dall’altro viene bloccata la pubblicità personalizzata. In pratica l’account di un ragazzo parte già con una configurazione più prudente rispetto a quella di un utente adulto, e questo vale fin dal primo accesso.

A questa base si aggiunge poi un insieme di funzioni che gli adulti possono regolare secondo le proprie esigenze. Non esiste quindi un’unica impostazione valida per tutti, ma una sorta di cassetta degli attrezzi da usare in modo più o meno incisivo. Ogni famiglia potrà così decidere quanto stringere le maglie, magari partendo da poche restrizioni per poi aggiustare il tiro con il tempo.

Tempo, follower e messaggi privati sotto controllo

Tra le opzioni più interessanti c’è la gestione del tempo trascorso sull’app. I genitori possono infatti fissare un limite giornaliero, così da evitare che le ore passate a scorrere il feed si moltiplichino senza accorgersene. È uno degli aspetti che più spesso preoccupa chi ha figli adolescenti, e la possibilità di intervenire direttamente sulla durata dell’utilizzo risponde proprio a questa esigenza.

C’è poi tutto il capitolo legato alle relazioni dentro la piattaforma. Gli adulti possono richiedere un’approvazione preventiva prima che un nuovo utente diventi follower del ragazzo, filtrando così chi entra nella sua cerchia. Allo stesso modo è possibile fare in modo che i suggerimenti della sezione “Per te” mostrino soltanto account già seguiti dall’adolescente. In questo modo l’algoritmo smette di proporre profili sconosciuti e resta confinato a un perimetro conosciuto.

Gli strumenti non finiscono qui. I genitori hanno anche la facoltà di filtrare determinate parole, escludendo dal flusso i contenuti che contengono termini ritenuti inadatti. Possono disattivare del tutto la visualizzazione dei contenuti sensibili, andando oltre la semplice riduzione già prevista dalla modalità protetta. E soprattutto possono stabilire chi sia autorizzato o meno a inviare messaggi privati al ragazzo, un punto spesso considerato tra i più delicati quando si parla di sicurezza dei minori online.

Messe insieme, queste funzioni coprono diversi fronti, dal tempo di utilizzo alla qualità dei contenuti fino ai contatti con altri utenti. Sono queste le misure con cui X prova a rispondere alle critiche sulla tutela dei suoi iscritti più giovani, affidando a genitori e tutori il compito di modellare l’esperienza dei ragazzi fra 13 e 17 anni sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid