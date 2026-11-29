Tre Mini PC collegati tra loro con altrettanti cavi USB4 riescono a far girare un modello di intelligenza artificiale da 235 miliardi di parametri, senza appoggiarsi al cloud e senza le costose schede di accelerazione tipiche dei data center. È il risultato mostrato da Microsoft, che ha presentato una tecnologia pensata per l’intelligenza artificiale locale. Invece di concentrare memoria e potenza di calcolo in un’unica workstation, il carico viene distribuito tra più computer Windows.

Il calcolo distribuito in sé non è certo una novità. Server e supercomputer sfruttano da decenni collegamenti ad alta velocità per spartirsi le elaborazioni più pesanti. Il punto interessante sta nell’interfaccia scelta, cioè una porta ormai presente su tantissimi computer consumer. E con i modelli generativi sempre più esigenti la questione conta parecchio, perché spesso il vero limite non è la potenza ma la quantità di memoria disponibile.

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Come USB4 diventa un ponte per l’AI distribuita

Di solito le porte USB servono per periferiche, dischi e monitor. Con USB4 però è possibile anche collegare direttamente due computer senza passare da switch o router. Windows 11 supporta infatti USB4NET, un protocollo che trasporta traffico Ethernet su questa connessione. Collegando due PC compatibili il sistema rileva una nuova scheda di rete e assegna in automatico un indirizzo IPv4 nell’intervallo 169.254.0.0/16, così diventa possibile trasferire file o accedere alle risorse condivise con gli strumenti di sempre.

Per far lavorare un modello linguistico su più macchine una rete veloce non basta. Durante la generazione della risposta i computer si scambiano di continuo risultati intermedi e anche ritardi minimi finiscono per sommarsi. Ecco perché Microsoft ha puntato su RDMA over USB4 (Remote Direct Memory Access), che sposta dati tra le memorie di computer diversi riducendo l’intervento della CPU e aggirando gran parte dello stack di rete tradizionale. Si tratta di una tecnologia molto usata nei data center, ora portata sulle connessioni USB4 grazie a nuovi driver e a un provider per NetworkDirect. Nei test il tempo di andata e ritorno dei piccoli messaggi tra due PC scende tra 28 e 50 microsecondi, circa un quarto della latenza misurata con UDP sullo stesso collegamento. Il guadagno quindi non arriva da una velocità nominale più alta ma da un trasferimento più efficiente. Ne beneficiano anche le connessioni a 40 Gbps, mentre quelle a 80 Gbps offrono banda extra quando c’è da spostare grandi quantità di dati.

I test di AMD e Intel e il nodo della memoria

Per la dimostrazione Microsoft ha usato tre Mini PC con processori AMD Ryzen AI Max+ 395, grafica integrata Radeon 8060S e 128 GB di memoria unificata ciascuno, collegati via USB4 a 40 Gbps. Sulle tre macchine è stato eseguito Qwen3 nella versione da 235 miliardi di parametri sviluppata da Alibaba. Si tratta di un modello Mixture of Experts in cui circa 22 miliardi di parametri lavorano su ciascun token. Con una quantizzazione a 4 bit la velocità di generazione si è attestata intorno a 18,5 token al secondo, mentre AMD con una propria configurazione a tre computer dichiara 21,98 token al secondo. Per dare un’idea, i soli pesi in FP16 richiederebbero in teoria circa 470 GB. A 4 bit si scende a 117,5 GB, a cui vanno aggiunti metadati, KV cache e altre allocazioni.

Anche Intel ha provato la soluzione con sistemi Core Ultra Series 3 da 64 GB ciascuno. Eseguendo il modello GPT OSS da 120 miliardi di parametri di OpenAI tre computer hanno raggiunto 49,4 token al secondo, che salgono a 54,2 con una quarta macchina e un input di 1.024 token.

La memoria però non si somma davvero. Ogni PC conserva la propria RAM fisica e la propria istanza del sistema operativo, ed è il motore di inferenza a distribuire il modello. Per questo Microsoft ha pubblicato una versione sperimentale di llama.cpp che sfrutta NetworkDirect, il backend Vulkan e il supporto RPC. Con tecniche come il tensor parallelism, che divide le operazioni matematiche tra più acceleratori, la rapidità della comunicazione pesa direttamente sull’efficienza complessiva.

Requisiti e disponibilità in Windows 11

Serve una topologia full mesh in cui ogni computer è collegato direttamente a tutti gli altri. Con tre PC occorrono tre cavi e due porte USB4 per macchina, con quattro si passa a sei cavi e tre porte per sistema, e la cosa diventa presto scomoda. Il codice sorgente dei componenti sperimentali è già disponibile, mentre la build compatibile di Windows 11 arriverà nel canale Experimental (Future Platforms) del programma Windows Insider.

Gli sviluppatori possono già scaricare il provider NetworkDirect e il fork di llama.cpp. Su ogni PC bisogna abilitare tramite registro il valore EnableInterDomainRdma e attivare la modalità di firma di test, operazione che richiede di disattivare Secure Boot nel firmware UEFI. Proprio per questo conviene usare macchine dedicate alle prove. Dopo il cablaggio vanno assegnati indirizzi IPv4 statici alle interfacce USB4, con una sottorete separata per ogni collegamento, e l’utilità ndping permette di verificare le singole connessioni RDMA. Il passo successivo è compilare il fork con Vulkan e RPC attivi e caricare un modello. A prove finite Microsoft raccomanda di disattivare la firma di test, riabilitare Secure Boot e riavviare il computer.

Fonte: TecnoAndroid