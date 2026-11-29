Take Two Interactive ha chiesto a GitHub di rimuovere ben 3.007 repository collegati alle versioni non ufficiali di GTA VI per PC, attraverso una richiesta per violazione del copyright basata sul DMCA. Si tratta della misura più drastica adottata finora dalla casa madre di Rockstar Games per proteggere il suo gioco, in un confronto che ormai ha tutta l’aria di una guerra aperta contro chi sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per adattare il titolo a piattaforme non previste.

Il momento scelto dice parecchio. L’intervento dell’editore è arrivato appena un giorno dopo la chiusura, sia su Discord sia su GitHub, del progetto di ricompilazione curato da un quindicenne. Due colpi in rapida successione che mostrano quanto l’azienda consideri seria la faccenda.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una corsa contro il tempo che continua lontano dai riflettori

Ad oggi GTA VI gira soltanto su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, e non esiste alcuna indicazione su quando potrebbe sbarcare sui computer. Questa assenza non ha però scoraggiato sviluppatori e appassionati, che da tempo lavorano a un port non ufficiale servendosi di strumenti come Reverse Engineer Anything, fondati proprio sull’intelligenza artificiale.

La stretta legale, a quanto pare, non ha bloccato davvero i lavori. La conversione sarebbe semplicemente proseguita in spazi virtuali più defilati e meno esposti. Un sito chiamato PortWatch VI, nato per tenere d’occhio questi tentativi, ne monitora attualmente 30. Uno dei più avanzati sarebbe riuscito a restare acceso per oltre 90 minuti su una scheda video RTX 3050 senza alcun crash, anche se con un frame rate del tutto ingiocabile, compreso tra 1 e 3 FPS.

C’è poi chi parla di risultati decisamente più ambiziosi. Un post comparso su Reddit sostiene che una versione PC non ufficiale avrebbe già toccato i 30 FPS, con l’obiettivo di arrivare a 60 nel giro di tre giorni e l’intenzione di rendere pubblico il codice sorgente più o meno nello stesso arco di tempo. Affermazioni che al momento non hanno trovato riscontri ufficiali.

L’intelligenza artificiale cambia le regole del copyright

Fino a non molto tempo fa portare un videogioco su un’altra piattaforma era un lavoro lungo e complicato, riservato a pochi. La diffusione degli strumenti di IA ha reso il processo molto più alla portata di tutti, anche se per ottenere qualcosa di decente serve ancora un impegno non trascurabile. Proprio per questo alcuni hub dedicati alla decompilazione hanno cominciato a distinguere i progetti seguiti con cura da quelli messi in piedi in fretta e furia, nati quasi per partecipare a una sorta di gara dei numeri in cui diversi team si affannavano a pubblicare conversioni difettose o poco fluide.

Anche il fronte dell’intelligenza artificiale si sta muovendo. Anthropic ha introdotto misure per evitare che Claude venga impiegato per clonare videogiochi o per operazioni di reverse engineering, ma sembra che le alternative a disposizione di chi vuole proseguire non manchino affatto.

Sul fronte della versione ufficiale per PC di GTA VI circolano intanto alcune indiscrezioni che la collocano nel primo trimestre del 2027. Se confermata, sarebbe un passo avanti netto rispetto ai 18 mesi di attesa imposti ai giocatori su computer con il capitolo precedente della serie. Per adesso però non c’è nulla di ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid