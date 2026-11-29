Un squalo bianco di oltre 3 metri è stato ripreso da un drone mentre seguiva la sua preda al largo della California meridionale, a pochissima distanza da un uomo che nuotava vicino a un’imbarcazione. Le immagini hanno acceso il dibattito e non è difficile capire il motivo, perché mostrano da vicino un predatore enorme e una persona nello stesso tratto di mare. Eppure, guardando bene, la scena racconta qualcosa di diverso da quello che il cinema ha insegnato a temere per decenni. L’episodio invita alla prudenza e allo stesso tempo ridimensiona parecchi miti sui grandi squali.

Dietro la telecamera c’era Carlos Gauna, regista specializzato nelle riprese con i droni e conosciuto da molti con il nome di The Malibu Artist. Il suo occhio dall’alto è riuscito a fissare un momento che ha davvero dell’epico, uno di quelli che capitano raramente e che difficilmente si riescono a documentare con questa chiarezza. Nel filmato il grande pesce si avvicina lentamente allo scafo, mentre in acqua, a breve distanza, si muove un nuotatore.

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Cosa mostrano davvero le immagini del grande squalo bianco

Il dettaglio che cambia la lettura dell’intera scena riguarda proprio l’imbarcazione. Sullo scafo erano appesi due pesci vivi, ed è facile intuire perché lo squalo si sia spinto fin lì. L’animale non puntava l’uomo, ma seguiva quella che per lui era a tutti gli effetti una preda. Una differenza che può sembrare sottile, ma che pesa parecchio quando si parla di questi animali e della fama che si portano dietro.

La ripresa dall’alto permette di osservare tutto con una prospettiva che dalla superficie sarebbe impossibile. Si vedono le distanze, i movimenti, la traiettoria del predatore e la posizione della persona. Ed è proprio questa visione d’insieme a rendere il video così interessante, perché toglie spazio all’immaginazione e lascia parlare i fatti. Il predatore passa vicino, osserva, si concentra su ciò che lo ha attirato. Nessuna scena da film dell’orrore, insomma, ma il comportamento di un animale guidato da stimoli precisi.

Questo non significa affatto che la situazione fosse priva di rischi. Trovarsi in acqua accanto a un esemplare di queste dimensioni, con del pesce vivo appeso a pochi metri, è una circostanza che richiede attenzione. Le immagini dimostrano quanto sia sottile il confine tra un incontro tranquillo e una situazione potenzialmente delicata.

Prudenza e miti da sfatare sui predatori del mare

Il valore di questo filmato sta anche nella sua capacità di riportare la discussione su un piano più concreto. Da una parte c’è la necessità di muoversi con prudenza quando si frequentano acque abitate da grandi squali, soprattutto se a bordo o attorno all’imbarcazione ci sono esche o pesci appena catturati. Dall’altra c’è l’occasione di guardare a questi animali senza il filtro della paura costruita negli anni da racconti e leggende.

Il lavoro di Carlos Gauna va proprio in questa direzione. Le sue riprese con il drone offrono uno sguardo ravvicinato ma rispettoso, capace di documentare il comportamento degli squali bianchi nel loro ambiente senza disturbarli. In questo caso la telecamera ha catturato un incontro che a prima vista poteva sembrare allarmante, e che invece mostra un grande squalo concentrato su una fonte di cibo ben precisa. La scena è avvenuta al largo della costa della California meridionale, dove l’esemplare di oltre 3 metri si è avvicinato all’imbarcazione attirato dai due pesci vivi appesi allo scafo, mentre l’uomo continuava a nuotare a breve distanza.

Fonte: TecnoAndroid