Si chiama Shirudo il nuovo strumento open source con cui OpenAI e Cisco puntano a proteggere i sistemi Linux non ancora aggiornati. Sfrutta l’intelligenza artificiale per bloccare i tentativi di exploit mentre gli amministratori preparano e distribuiscono le patch. Il tutto passa attraverso protezioni temporanee attive durante l’esecuzione, senza dover riavviare i servizi.

Alla base c’è eBPF (extended Berkeley Packet Filter), un meccanismo di Linux che fa girare programmi in un ambiente controllato all’interno del kernel. Non serve toccare il codice sorgente del sistema operativo e non servono riavvii. Questa tecnologia permette di osservare in tempo reale l’attività del sistema e della rete, analizzare le prestazioni e applicare misure di sicurezza mirate. Proprio per queste caratteristiche è la base operativa ideale per Shirudo, che la usa per individuare comportamenti sospetti e attivare difese specifiche chiamate shield.

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Gli shield servono a fermare le azioni malevole in modo chirurgico, mentre le applicazioni legittime continuano a lavorare indisturbate. OpenAI mette in evidenza quattro capacità fondamentali dello strumento.

La prima è la protezione dal vivo. Blocca i percorsi di codice vulnerabili senza riavviare nulla e consente agli operatori di valutare l’impatto di uno shield prima di renderlo effettivo. C’è poi la difesa assistita dall’AI, con agenti in grado di indagare sulle vulnerabilità, sviluppare le protezioni e verificarne l’efficacia. La decisione finale sulla distribuzione resta comunque nelle mani di una persona. Il terzo punto riguarda una distribuzione affidabile, basata su firme crittografiche, sul verificatore eBPF di Linux e sui controlli di sicurezza del kernel, così da impedire modifiche non autorizzate. Infine c’è la verifica hardware tramite Trusted Platform Module (TPM), che tiene registri verificabili ogni volta che uno shield viene caricato o rimosso.

Il test su Elasticsearch e i dubbi degli esperti

I ricercatori delle due aziende hanno messo alla prova alcuni shield generati su misura. Sono riusciti a bloccare un tentativo di exploit Java4Shell contro un servizio Elasticsearch in funzione, senza interromperne l’attività.

Non tutti però accolgono la novità senza riserve. Marcus Hutchins è ricercatore principale sulle minacce di Expel, società specializzata in rilevamento e risposta gestita. Riconosce che eBPF offre davvero un enorme potenziale per mitigare gli exploit durante l’esecuzione. Secondo lui, però, lasciare agli agenti AI la scrittura di regole capaci di incidere sul kernel potrebbe non essere una buona idea. Hutchins ha fatto notare anche che lo strumento funziona solo su Linux, perché Mac e Windows non hanno implementato i componenti necessari per renderlo efficace.

Da Tetragon ai pacchetti firmati

Alle spalle del progetto c’è Isovalent, società di networking e sicurezza cloud acquisita da Cisco nel 2024. I suoi ricercatori spiegano che Shirudo è una riscrittura di Tetragon, la piattaforma open source di sicurezza runtime basata su eBPF che l’azienda aveva presentato nel 2022. Tetragon è anche la base della tecnologia Live Protect di Cisco. Il nuovo progetto è pensato per un piano di controllo gestito da agenti, con un grado di autonomia configurabile quando si tratta di applicare le mitigazioni. Isovalent precisa inoltre che lo strumento non si ferma a eBPF. Può modificare anche il bytecode delle applicazioni o dello userspace per estendere la protezione dove serve.

Una volta attivato uno shield, gli operatori ricevono il conteggio dei colpi intercettati. È un dato utile per capire quali exploit sono stati tentati e dove conviene rafforzare le difese. Le due aziende intendono fornire mitigazioni pronte all’uso, cioè shield già testati, insieme alle segnalazioni delle vulnerabilità, in attesa che sia possibile installare le patch. Queste protezioni verranno distribuite come pacchetti “.bee” firmati crittograficamente attraverso un registro OCI.

Shirudo si attiva da riga di comando e non richiede un daemon sempre in esecuzione sulla macchina. Per i ricercatori il progetto è solo l’inizio. Mostra però già il vero potenziale di un’idea precisa: usare gli agenti come forza lavoro e dare loro interfacce macchina con cui produrre ciò che sanno fare meglio, ovvero il codice. Le previsioni parlano di un’evoluzione dello strumento e della nascita di altri progetti attorno a esso. L’obiettivo è arrivare a sistemi capaci di difendersi da soli, con applicazioni e agenti che girano fianco a fianco.

Shirudo è distribuito con licenza open source BSD e GPL. Lo accompagnano una guida rapida e la documentazione introduttiva curata da Isovalent. Il 15 dicembre OpenAI terrà un webinar di approfondimento sul funzionamento dello strumento e su come unisce eBPF e intelligenza artificiale per individuare e contrastare nuovi attacchi.

Fonte: TecnoAndroid