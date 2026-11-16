Controller PlayStation, Sony brevetta i pagamenti via smartphone

Sony ha depositato un brevetto che potrebbe trasformare il controller PlayStation in qualcosa di molto simile a un lettore di carte di credito. L’idea è semplice e parecchio pratica: basterebbe avvicinare lo smartphone al joypad per inviare alla console i dati di pagamento o le informazioni dell’account, senza perdersi tra menu infiniti e tastiere virtuali. Si tratta di una domanda provvisoria presentata nel 2025 e dedicata al trasferimento di informazioni gestito direttamente dal controller, un po’ come succede già con i pagamenti a sfioramento che si usano ogni giorno al supermercato o con il telefono.

Il tempismo non sembra casuale. Sony ha annunciato il passaggio completo al digitale e lo stop alla produzione dei dischi fisici a partire dal 2028, quindi rendere più rapido l’acquisto per chi possiede una PlayStation appare quasi una conseguenza naturale. In più la comparsa di nuovi brevetti firmati Sony e Microsoft (il più discusso è quello di Microsoft che prevede di interrompere le partite con delle pubblicità) viene letta come un ulteriore segnale dell’arrivo della prossima generazione di console PlayStation. Non c’è alcuna garanzia che questo controller veda davvero la luce, ma la comodità è evidente.

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Come funziona il trasferimento tramite controller

Stando al documento, il controller sarebbe in grado di rilevare i dispositivi nelle vicinanze, per esempio un telefono. Lo smartphone riceverebbe un segnale, invierebbe una conferma al joypad e quest’ultimo la girerebbe infine alla console. Questo tipo di rilevamento di prossimità potrebbe sfruttare l’NFC, una connessione Bluetooth oppure entrambe le tecnologie insieme.

L’NFC, cioè la comunicazione a corto raggio, è la stessa tecnologia che permette i pagamenti contactless su tantissimi dispositivi, compresi iPhone, Apple Watch e altri smartphone. E non è nemmeno una novità assoluta nel mondo dei videogiochi, visto che sia il Wii U GamePad sia il Nintendo Switch Pro Controller la usano già per leggere gli amiibo.

Questi scambi di dati avverrebbero in risposta a quello che il brevetto definisce “un evento verificatosi sulla console”. Che si tratti di comprare un gioco PlayStation, inserire il codice di una gift card o entrare in una partita multiplayer, gli schemi allegati al documento lasciano intendere che tutto si potrebbe fare con un semplice tocco del dispositivo.

Perché potrebbe fare comodo a giocatori e Sony

Muoversi tra i menu di pagamento e digitare i numeri della carta con il controller PlayStation è da sempre una piccola tortura per moltissimi giocatori. Un processo fluido e immediato renderebbe l’acquisto di giochi, DLC o praticamente qualsiasi contenuto del PlayStation Store più vantaggioso per entrambe le parti. Spesso nessuno ha voglia di frugare nel telefono o di recuperare il portafoglio per copiare il numero della carta, una seccatura che può spingere ad abbandonare il carrello e far perdere una vendita a Sony. Senza contare che inserire dati di pagamento o credenziali con una tastiera virtuale o un dispositivo secondario può causare rallentamenti e malfunzionamenti.

Detto questo, la funzione potrebbe andare ben oltre il semplice pagamento con un tocco. Dai disegni del brevetto emerge infatti la possibilità di effettuare anche l’accesso all’account PlayStation avvicinando il telefono. Che il proprio profilo risulti scollegato o che si voglia entrare dalla console di un amico, il login diventerebbe più semplice e decisamente più personalizzato rispetto a giocare come ospite occasionale. L’opzione delle passkey ha già semplificato le cose per alcuni utenti, ma un tocco è comunque molto più rapido.

Fonte: TecnoAndroid