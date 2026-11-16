COMAC CE25A: primo volo con piloti per l’aereo elettrico cinese

La Cina compie un passo importante verso l’aviazione commerciale elettrica. COMAC, il costruttore aeronautico controllato dallo Stato, ha completato con successo il primo volo con equipaggio del suo aereo elettrico CE25A, un velivolo di cui tre anni fa era stato mostrato soltanto il modellino. Altri ci sono arrivati prima, come X1 di Heart Aerospace, ma Pechino ha già dimostrato con le auto elettriche e con i grandi macchinari di saper conquistare interi settori e adesso punta a ripetere lo stesso schema nei cieli. La parte più complicata però deve ancora arrivare, anche perché sul dettaglio più delicato, cioè la batteria, l’azienda non ha diffuso alcun dato.

Il primo volo con persone a bordo e la strada verso la certificazione

Il test si è svolto il 14 novembre a Binzhou, nella provincia dello Shandong, con tre persone in cabina: due piloti e un ingegnere collaudatore. Il volo era autonomo ma i piloti tenevano sotto controllo il comportamento del velivolo ed erano pronti a intervenire ai comandi. Stando ai resoconti la prova si è svolta regolarmente e ha rispettato quanto previsto. L’aereo è rimasto in aria per 16 minuti e 38 secondi coprendo 60,4 chilometri. Il debutto senza nessuno a bordo risaliva al 2 febbraio e da allora erano state completate 19 validazioni in modalità autonoma prima di questa vera prova del fuoco.

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Superare questa tappa consente di valutare le prestazioni del CE25A con persone a bordo e avvicina il programma al suo snodo decisivo, la certificazione sia nazionale sia internazionale. Le autorità cinesi hanno già accettato la domanda e se il velivolo vorrà essere venduto oltre confine servirà anche il via libera degli enti regolatori stranieri. Requisito indispensabile è che l’accumulatore soddisfi precisi criteri tecnici, di autonomia e di sicurezza. Se ci riuscirà potrebbe diventare un’alternativa al tradizionale cherosene, almeno in modo graduale e solo su alcune tratte regionali, visto che questa tecnologia è ancora acerba sia per qualità sia per costi.

Com’è fatto CE25A e chi lavora al progetto

Si tratta di un aereo commerciale con un peso massimo al decollo di 10 tonnellate e spazio per 19 persone. Secondo i numeri forniti da COMAC ha un’autonomia di 400 chilometri, una velocità di crociera di 300 chilometri orari e una quota di crociera di 2.400 metri, una configurazione che lo destina a collegamenti brevi tra città. Al posto delle classiche eliche la spinta arriva da dieci ventole elettriche intubate integrate nell’ala, cinque per lato. Il grande punto interrogativo riguarda proprio la batteria, perché il costruttore non ha rivelato né la capacità né i consumi. Anche il nome ha una sua logica: la C sta per COMAC, la E indica la propulsione elettrica, il 25 richiama la conformità alle norme CCAR 25 per i velivoli da trasporto e la A segnala che si tratta del primo modello.

Dietro il progetto c’è un nome noto. Il velivolo porta la firma di COMAC ma non esisterebbe senza CATL, colosso che domina il mercato delle batterie per auto elettriche. Collabora anche l’Università Jiao Tong di Shanghai insieme ad altri partner. L’alleanza ha radici lontane: già nel 2024 il fondatore di CATL Zeng Yuqun spiegava che l’azienda aveva testato le proprie batterie su un aereo civile da quattro tonnellate e che ne stava preparando un altro per il 2027 o il 2028, sempre da quattro tonnellate e con un raggio d’azione fino a 3.000 chilometri. Per riuscirci CATL prometteva una densità di 500 Wh/kg contro i 200 Wh/kg delle sue attuali batterie agli ioni di litio, un valore cruciale in campo aeronautico. Quelle dichiarazioni però non riguardavano questo specifico velivolo, segno che l’azienda sta puntando su più fronti nel settore.

Le sfide ancora aperte

La mancanza di informazioni sull’accumulatore pesa parecchio e l’iter di certificazione è lungo e complesso. Anche se i dati tecnici si rivelassero all’altezza e i velivoli elettrici arrivassero a coprire ogni tipo di rotta, il comparto dovrebbe fare i conti con un altro problema legato all’energia. Secondo uno studio del 2018 una flotta elettrica capace di gestire tutti i voli fino a una distanza compresa tra 741 e 1.111 chilometri richiederebbe tra lo 0,6% e l’1,7% dell’elettricità consumata nel mondo nel 2015.

Fonte: TecnoAndroid