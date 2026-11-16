SSD, i software che lo usurano di più: anche benchmark e utility

Gli SSD hanno cambiato radicalmente il modo di usare il computer, ma non sono eterni. Le unità a stato solido vengono considerate in genere più resistenti e affidabili rispetto ai classici hard disk meccanici (HDD), eppure anche loro vanno incontro a una forma di usura con il passare del tempo. Il motivo è legato alla natura stessa di questa tecnologia, che supporta soltanto un numero limitato di cicli di scrittura e cancellazione. C’è poi un aspetto che spesso passa inosservato, perché alcune attività svolte sul PC possono sottoporre le celle di memoria NAND a uno stress maggiore, accelerandone il deterioramento.

Non si parla quindi di un componente fragile, ma nemmeno di un pezzo destinato a durare per sempre senza conseguenze. La salute di un SSD dipende in buona parte dalla quantità di dati che viene scritta e cancellata nel tempo, ed è proprio qui che entrano in gioco certe abitudini e certi programmi che molti utenti usano quotidianamente senza pensarci troppo.

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Quali programmi possono usurare l’SSD più in fretta

A favorire questo processo non sono soltanto i trasferimenti frequenti di file, cioè lo spostamento continuo di dati all’interno del disco o verso altri supporti. Esiste infatti tutta una serie di software che eseguono operazioni di scrittura intensive, a volte senza che chi li utilizza se ne renda davvero conto. Si tratta di applicazioni piuttosto diffuse, installate su moltissimi computer e avviate con una certa regolarità.

Nell’elenco compaiono anzitutto le utility per la manutenzione del disco, strumenti nati con l’idea di mantenere l’unità in ordine ed efficiente. Accanto a queste figurano i gestori di download, che per loro natura scrivono grandi quantità di dati sulla memoria. Infine ci sono i programmi pensati per verificare le prestazioni dell’unità. Il paradosso è abbastanza evidente, perché proprio le applicazioni che dovrebbero prendersi cura del disco o controllarne lo stato possono finire per affaticarlo più del dovuto.

Meglio limitare i test su prestazioni e velocità?

I vari software utilizzati per misurare le prestazioni di un SSD, i cosiddetti benchmark, rappresentano strumenti particolarmente utili. Permettono di verificare la velocità effettiva dell’unità e di individuare eventuali problemi di funzionamento, un controllo che molti appassionati eseguono subito dopo aver montato un nuovo disco o quando notano qualche rallentamento. Il rovescio della medaglia è che anche questi programmi contribuiscono alla sua usura.

Il meccanismo è piuttosto semplice da capire. Per valutare la rapidità dell’unità questi strumenti non si limitano a leggere i dati già presenti in memoria, operazione che di per sé non comporta particolari conseguenze. Generano invece file temporanei e trasferiscono dati sfruttando direttamente le celle NAND, che sono proprio la parte del disco soggetta al consumo. Ogni sessione di test si traduce così in nuove operazioni di scrittura e cancellazione, che vanno a sommarsi a quelle già svolte durante il normale utilizzo del computer e che erodono un po’ alla volta quel numero limitato di cicli che ogni unità a stato solido è in grado di sopportare.

Fonte: TecnoAndroid