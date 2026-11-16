Android Auto 18.2: nel codice si prepara la modalità chiara

Google ha avviato la distribuzione di Android Auto 18.2, il nuovo aggiornamento della piattaforma che porta le funzioni dello smartphone sul display dell’auto, anche se chi si aspetta novità visibili a bordo rischia di restare deluso. Il rilascio è partito il 13 novembre 2026 e coinvolge in prima battuta gli utenti iscritti al programma beta, a poco più di una settimana dall’arrivo sul canale stabile della precedente versione 18.1. Nella pratica, sul cruscotto cambierà ben poco.

Chi usa Android Auto da tempo conosce bene il copione. Anche stavolta l’aggiornamento non porta con sé cambiamenti evidenti nell’interfaccia o nelle funzioni a disposizione di chi guida. Questo non significa però che sotto la superficie tutto sia rimasto fermo. I piccoli rilasci come questo servono soprattutto alla correzione dei bug, e l’elenco dei problemi su cui Google può intervenire sembra non finire mai. Negli ultimi tempi si sono visti malfunzionamenti legati a Gemini, grattacapi con gli smartphone pieghevoli, stranezze grafiche nell’interfaccia, difficoltà di connessione e perfino brani musicali saltati due volte di fila.

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Le versioni più vecchie di Android restano ancora supportate

C’è poi un aspetto che riguarda i telefoni meno recenti. Google ha già confermato che Android 11 diventerà il nuovo requisito minimo per far funzionare l’app, eppure Android Auto 18.2 non ha ancora chiuso la porta ai dispositivi più datati. La compatibilità arriva infatti fino ad Android 9, quindi chi possiede uno smartphone con qualche anno sulle spalle può continuare a collegarlo all’auto senza problemi, almeno per il momento. Il taglio annunciato è insomma rimandato, e con questa release il supporto resta più ampio di quanto previsto dalle nuove regole.

Cosa nasconde il codice del nuovo aggiornamento

Se in superficie le novità latitano, uno sguardo all’interno del pacchetto APK permette di capire su cosa stia lavorando Google. Scomponendo il file dell’applicazione caricato sul Play Store si possono individuare righe di codice che lasciano intuire funzioni future. Va detto con chiarezza che non tutto ciò che emerge da queste analisi arriva poi davvero agli utenti, e anche l’interpretazione di certi elementi può rivelarsi imprecisa.

Nel caso di Android Auto 18.2 il bottino è piuttosto magro. L’unica modifica degna di nota riguarda la modalità chiara, attesa da moltissimo tempo da chi usa il sistema in auto. Google ha aggiornato oltre 100 risorse grafiche all’interno dell’app proprio in vista del supporto a questo tema. Si tratta per lo più dei vari design dei pulsanti che compaiono durante l’utilizzo, con file come icmrbuttonconnected14dark.xml e icmrbuttonconnected15dark.xml. Un numero che da solo racconta quanto sia esteso l’intervento necessario per adattare l’aspetto dell’interfaccia.

Fonte: TecnoAndroid