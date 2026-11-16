Windows, chiudere i programmi bloccati senza Gestione attività

Quando un software smette improvvisamente di rispondere, il gesto più istintivo per chi lavora al PC è aprire Gestione attività e chiudere il processo che crea problemi. Per i programmi bloccati su Windows però le possibilità non finiscono qui, perché il sistema operativo offre anche altri strumenti in grado di forzare la chiusura delle applicazioni che non reagiscono più ai comandi. Sono soluzioni meno note ma altrettanto efficaci, e in certi casi permettono di risparmiare un po’ di tempo arrivando comunque allo stesso risultato. Gestione attività resta senza dubbio la via più battuta, quella che quasi tutti conoscono e usano da anni ogni volta che una finestra si congela o un’applicazione resta immobile davanti allo schermo. Proprio per questo molti utenti ignorano che Windows mette a disposizione anche altre opzioni pensate per lo stesso scopo. Non si tratta di trucchi complicati né di programmi da scaricare a parte, ma di funzioni già presenti nel sistema e raggiungibili con pochi passaggi.

Perché cercare alternative a Gestione attività

Avere a disposizione più alternative a Gestione attività significa poter scegliere lo strumento più comodo in base alla situazione. Un software che si pianta può rallentare il lavoro, bloccare un documento ancora da salvare o semplicemente occupare risorse senza motivo. In questi momenti la rapidità conta parecchio, e sapere che esistono più strade per chiudere un’applicazione che non risponde aiuta a muoversi con maggiore sicurezza.

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Gli strumenti integrati in Windows nascono con obiettivi diversi tra loro. Alcuni servono soprattutto a tenere d’occhio il comportamento del computer, altri a intervenire direttamente sui processi attivi. Il punto in comune è proprio la capacità di forzare la chiusura dei software bloccati, ottenendo lo stesso effetto che si avrebbe passando dalla classica Gestione attività ma con un approccio leggermente differente.

Monitoraggio risorse, la chiusura a portata di clic

Tra le soluzioni più interessanti c’è Monitoraggio risorse, uno strumento integrato di Windows che permette di osservare in modo dettagliato come i programmi in esecuzione sfruttano le risorse hardware del computer. Il tutto avviene attraverso un’interfaccia grafica intuitiva, comprensibile anche per chi non ha particolare dimestichezza con gli aspetti più tecnici del sistema. E soprattutto quando c’è da chiudere un’applicazione bloccata basta davvero un clic.

Avviarlo è piuttosto semplice. Occorre premere la combinazione di tasti Windows + R per richiamare la finestra Esegui, digitare il comando resmon e confermare premendo invio. Nel giro di un istante lo strumento si apre e mostra sullo schermo una panoramica delle applicazioni attive in quel momento.

Per ciascun programma vengono riportate informazioni sull’utilizzo della CPU, sulla quantità di memoria impiegata e sull’attività svolta sul disco rigido. In questo modo diventa facile individuare il software che sta creando problemi, magari perché assorbe troppe risorse o perché risulta fermo senza dare segni di vita. Una visione d’insieme di questo tipo aiuta a capire meglio cosa succede dietro le quinte del sistema, ben oltre la semplice lista dei processi aperti.

Sul lato destro della finestra trova spazio inoltre una serie di grafici che illustrano in tempo reale le attività in corso. Questi indicatori visivi rendono più immediata la lettura dei dati e permettono di notare a colpo d’occhio eventuali picchi o anomalie nel funzionamento del computer, offrendo un quadro chiaro di come vengono gestite le risorse mentre i programmi restano in esecuzione.

Fonte: TecnoAndroid