Crinoide fossile di 450 milioni di anni conserva tessuti molli

Un fossile di 450 milioni di anni custodito per anni in un piccolo museo di Montréal ha conservato qualcosa che i paleontologi non trovano quasi mai: i tessuti molli di un animale vissuto oltre 200 milioni di anni prima della comparsa dei dinosauri. Il reperto appartiene a un antico crinoide, parente delle odierne stelle marine, e offre indizi preziosi su come si nutrivano e si sono evoluti alcuni dei primi abitanti delle barriere coralline.

I crinoidi somigliano a fiori sottomarini, con braccia ramificate che si allungano da un corpo centrale. Più di 450 milioni di anni fa popolavano le prime scogliere coralline della Terra, quando la vita sulla terraferma era ancora agli inizi. Di questi animali sono stati trovati milioni di resti fossili, ma quasi tutti conservano soltanto le parti scheletriche dure. Il resto si decompone ben prima che la fossilizzazione possa entrare in gioco, e questo ha lasciato lacune importanti nella comprensione del loro funzionamento.

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“Dopo la morte di un animale, i tessuti molli come pelle, occhi o organi interni sono i primi a decomporsi” ha spiegato Lena Cole, paleontologa della University of Oklahoma e curatrice assistente di paleontologia degli invertebrati al Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. Secondo la studiosa la maggior parte dei fossili è fatta solo di ossa, denti o conchiglie, e la conservazione delle parti più delicate avviene soltanto quando l’ambiente si comporta quasi come un frigorifero naturale o una confezione sottovuoto. Condizioni, appunto, rarissime.

Un ritrovamento “uno su un milione”

L’esemplare appartiene a Dendrocrinus simcoensis, una specie di crinoide ormai estinta. I suoi pedicelli ambulacrali conservati rappresentano soltanto il secondo esempio noto di tessuto molle fossilizzato nei crinoidi e il più antico mai documentato. Si tratta di piccole strutture flessibili tipiche degli echinodermi, il gruppo che comprende stelle marine, ricci di mare e crinoidi. Essendo morbidi e facilmente distrutti dopo la morte, trovarne traccia in un reperto fossile è un evento davvero eccezionale.

“Una conservazione del genere è davvero una su un milione” ha aggiunto Cole, ricordando che i fossili di crinoidi si contano a milioni e che questa è solo la seconda volta in cui emergono tessuti molli. David Wright, collega e coautore dello studio, ha sottolineato come queste strutture siano più vecchie di oltre 200 milioni di anni rispetto al più antico dinosauro conosciuto.

Il valore dei pedicelli sta soprattutto nelle informazioni sull’alimentazione. Al posto di denti e mascelle i crinoidi usano strutture specializzate per catturare particelle di cibo dall’acqua marina, e dimensioni, disposizione e forma cambiano da specie a specie in base all’habitat. Wright li paragona ai denti dei mammiferi perché le differenze raccontano in quali ambienti viveva una specie e come si procurava il nutrimento. Il confronto con i crinoidi attuali ha mostrato un’anatomia molto diversa, segno che le strategie alimentari di questi animali sono cambiate parecchio nel corso di centinaia di milioni di anni.

La scoperta aiuta anche a ricostruire gli ecosistemi marini del primo Paleozoico, l’era iniziata circa 541 milioni di anni fa, quando gli oceani ospitavano una varietà crescente di animali complessi. Studiare solo le specie viventi non basta, perché alcuni organismi estinti avevano caratteristiche senza equivalenti moderni. “I resti fossili di specie scomparse da tempo possono mostrare tratti ben al di fuori della variabilità che osserviamo nelle specie viventi” ha spiegato Wright.

Il tesoro nascosto in un museo

L’aspetto forse più sorprendente riguarda il luogo del ritrovamento. Il fossile era custodito da anni al Musée de paléontologie et de l’évolution di Montréal, una piccola realtà che si regge interamente sulle donazioni della comunità. Il suo valore è emerso quando Cole e Wright, entrambi specialisti di crinoidi, lo hanno esaminato da vicino durante una visita. “Questa scoperta mette in luce l’importanza delle collezioni museali e del sostegno della comunità che le tiene in vita” ha detto Cole, aggiungendo che senza la dedizione di tante persone la ricerca non sarebbe mai stata possibile.

Al Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History i due ricercatori supervisionano collezioni di paleontologia degli invertebrati con oltre un milione di esemplari, e ogni anno se ne aggiungono altri. Con numeri simili nessun ricercatore potrebbe esaminare a fondo ogni reperto, e un fossile che oggi sembra ordinario potrebbe diventare protagonista di una grande scoperta se studiato da qualcuno con competenze diverse o strumenti scientifici nuovi.

Fonte: TecnoAndroid