Connettori 12VHPWR: la mod che divide il carico su tre connettori

Il problema dei connettori 12VHPWR che si surriscaldano sulle GeForce RTX top di gamma potrebbe trovare una via d’uscita concreta. Non arriva da un grande produttore ma dal mondo del modding hardware, con un’idea tanto semplice quanto efficace sulla carta: distribuire meglio la corrente per abbassare il rischio di temperature fuori controllo. Il progetto è opera di un modder che lo ha condiviso su Reddit e in futuro potrebbe trasformarsi in un vero servizio commerciale, con tanto di garanzia.

Per chi segue il settore la questione non è certo nuova. Le schede video più potenti assorbono parecchia energia e quel singolo punto di ingresso è finito più volte sotto accusa per episodi di cavi e connettori letteralmente fusi. Proprio per questo una modifica che punta a gestire meglio il flusso di corrente attira l’attenzione di molti appassionati.

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Perché i connettori 12VHPWR sono un punto debole

Senza girarci troppo intorno, lo standard 12VHPWR non rappresenta esattamente la migliore innovazione mai vista nell’informatica. Le ragioni sono diverse e si sommano tra loro. La corrente in ingresso lavora ai limiti rispetto alla sezione dei fili, sulla scheda non esiste alcun controllo che verifichi se il carico sia bilanciato e i contatti stessi operano generalmente al limite delle loro possibilità.

Messi insieme, questi fattori possono portare a un surriscaldamento marcato e nei casi peggiori alla fusione sia del cavo sia del connettore. A quel punto le conseguenze per la scheda video sono inevitabilmente gravi. Ed è proprio su questa fragilità che interviene la soluzione proposta dal modder, pensata per alleggerire il peso che grava su un’unica connessione.

Come funziona la modifica e cosa dicono i test

Il cuore dell’intervento è un piccolo PCB collegato direttamente ai contatti del connettore originale. Da questa schedina partono due connettori ausiliari a otto pin e così il carico non resta concentrato su un solo attacco ma viene suddiviso su tre gruppi di cavi. In pratica la corrente trova più strade da percorrere, con meno stress su ciascuna. Un principio relativamente semplice dal punto di vista concettuale, che però promette di fare una bella differenza.

C’è poi un aspetto che rende la proposta particolarmente interessante. La modifica è non distruttiva per la scheda e il connettore originale, che sia il classico HPWR o il più recente 2×6, continua a essere utilizzato regolarmente. Nessuno stravolgimento dell’hardware quindi, ma un’aggiunta che lavora affiancando quanto già presente sulla GPU.

I numeri condivisi dal modder raccontano di una scheda modificata messa sotto carico continuo a 550 watt per 48 ore consecutive. Durante tutta la prova la temperatura dei cavi non ha mai superato i 40 gradi Celsius e anche i punti di saldatura si sono mantenuti su valori contenuti. Si tratta ovviamente di risultati ottenuti su una configurazione specifica e non ancora di una validazione indipendente. Indicano però che una migliore distribuzione del carico può incidere in modo significativo sulla temperatura del sistema di alimentazione delle GeForce RTX.

Fonte: TecnoAndroid