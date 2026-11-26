La battaglia legale tra JLR e BYD sul BYD Ti7 ha messo nero su bianco un tema che nel settore circolava da tempo, cioè la tendenza dei costruttori cinesi a ispirarsi in modo piuttosto evidente al Land Rover Defender. Già a giugno il gruppo britannico aveva espresso agli investitori la propria preoccupazione, e il direttore commerciale Lennard Hoornik aveva parlato senza mezzi termini di circa 100 copie del Defender in circolazione. Ad agosto sono arrivate le vie legali contro il primo modello deciso a sbarcare in Europa, e il 20 novembre un tribunale olandese ha dato ragione a JLR con una sentenza preliminare che vieta a BYD di vendere il Ti7 nell’Unione Europea. Nel Regno Unito invece le vendite non vengono toccate.

Per JLR il Ti7 è una “copia spudorata” del Defender, e la lista delle somiglianze presentata in aula era lunga: spalle convesse, angoli arrotondati, il pannello in tinta con la carrozzeria che forma il montante posteriore, i passaruota squadrati con gli spigoli smussati, la linea dei finestrini continua e le proporzioni complessive. Il giudice ha accolto queste argomentazioni. BYD ha fatto sapere di essere “fortemente in disaccordo” e ha annunciato ricorso, sostenendo che il modello sia frutto di un lavoro di design del tutto indipendente e che non violi alcun diritto del marchio inglese.

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Perché il Defender diventa un modello da imitare

Secondo Michael Dunne, a capo di una società di consulenza specializzata sul mercato cinese, la mossa di JLR è a tutti gli effetti un contrattacco. I cinesi conquistano quote ovunque e il marchio britannico ha scelto di colpire dove possono essere più vulnerabili. Sul fronte tecnologico infatti i costruttori asiatici sono diventati innovatori globali, mentre lo stile resta un punto debole. Dunne parla con ironia di una R&D intesa come “ricevere e duplicare”, e ritiene che JLR voglia proprio sondare questa fragilità.

Sam Livingstone, direttore di Car Design Research, offre una lettura culturale. In Occidente dire a un progettista che la sua auto somiglia a un’altra è un insulto, in Cina può essere quasi un complimento. Il mercato locale è talmente spietato che osare con forme audaci diventa rischioso, e chi punta a un largo consenso preferisce dare ai clienti meno motivi possibili per non comprare. Il Ti7 spicca perché è entrato nella top 10 cinese e ora arriva in Gran Bretagna, ma non è certo l’unico. Il BAIC Xingtan 5X, lungo 4865 mm e proposto in versione ibrida ricaricabile ed elettrica, richiama il Defender in maniera ancora più diretta con fari anteriori tondi, prese d’aria laterali nere e luci posteriori squadrate. In patria lo chiamano il “Defender dei poveri”, visto che parte dall’equivalente di circa 15.000 sterline, poco più di 17.000 euro.

Livingstone osserva poi che il Defender non è affatto l’unico bersaglio. In Cina abbondano auto che ricordano Porsche Macan, Volvo XC90, Range Rover o Porsche Taycan, solo che quei modelli si distinguono meno dalla forma tipica della loro categoria. Il Defender invece ha un’identità talmente marcata che ogni imitazione salta subito all’occhio.

Ibridi ricaricabili e fuoristrada per tutti

Un tempo un fuoristrada come il Defender apparteneva saldamente al mondo premium, ma le motorizzazioni ibride ricaricabili hanno reso il segmento accessibile e adesso tutti vogliono la loro fetta. Michael Yang, responsabile di Geely nel Regno Unito, spiega che il mercato è affollatissimo e questa è una delle poche nicchie con margini di crescita. In origine i marchi cinesi non avevano motori termici adatti a vetture così grandi e pesanti, mentre l’elettrico puro le appesantiva ulteriormente per via delle batterie. Gli ibridi ad ampia autonomia hanno risolto il problema e stanno diventando sempre più popolari.

Il caso giudiziario potrebbe ora spingere i costruttori cinesi a riflettere prima di esportare questi SUV in Europa. Geely porterà nel Regno Unito il suo Galaxy Cruiser e Yang ha detto che l’azienda valuterà eventuali modifiche estetiche, pur ritenendo che non ci saranno problemi. Le quote di importazione sugli ibridi cinesi concordate di recente con l’UE dovrebbero dare respiro ai marchi europei, che hanno forza di stile e di brand ma non ancora tecnologia e controllo dei costi sufficienti. Pechino però ha già lasciato intendere che sposterà le importazioni sui modelli di fascia alta, producendo localmente quelli di volume.

C’è anche un altro aspetto. Portando BYD in tribunale JLR potrebbe favorire il partner cinese Chery, pronto a importare in Europa il nuovo Freelander, un SUV squadrato che grazie al contributo stilistico di JLR non è un clone del Defender. L’analista Matthias Schmidt ritiene che la battaglia serva tanto a proteggere le royalty in arrivo da Chery quanto la proprietà intellettuale. Chery prepara inoltre il debutto di iCaur, nuovo marchio di SUV ibridi dalle forme squadrate ispirati a Defender e Ford Bronco. Per Livingstone, però, questa strategia non può durare: una volta tolto il prezzo dall’equazione, il design deve essere il motivo per cui qualcuno sceglie un’auto invece di un’altra, e imitare da vicino la concorrenza alla lunga non può funzionare.

Fonte: TecnoAndroid