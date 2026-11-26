Sabato 5 dicembre 2026, RigeneraMI organizzerà la seconda edizione di “Rigeneriamo il Natale”, un appuntamento aperto alle persone e alle famiglie in difficoltà, durante il quale saranno distribuiti giocattoli, abbigliamento e dispositivi tecnologici recuperati e preparati per un nuovo utilizzo. L’evento si svolgerà dalle 11:00 alle 13:00 presso la Casa di Quartiere di Lampugnano, in via Lampugnano 145, con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano. L’accesso sarà libero e non sarà necessario presentare documenti relativi alla propria situazione economica.

Vestiti, giocattoli e tecnologia senza costi

Durante “Rigeneriamo il Natale” sarà possibile scegliere tra giocattoli e vestiti nuovi o usati, purché in buone condizioni e di qualità. Tutti gli articoli sono stati precedentemente selezionati dai volontari, così da poter essere consegnati e utilizzati senza ulteriori interventi. Una parte importante dell’iniziativa riguarda anche la tecnologia: sono previsti circa 100 dispositivi elettronici rigenerati, tra computer desktop, notebook, tablet e smartphone. Si tratta di apparecchi di seconda e terza fascia, recuperati e ottimizzati per continuare a svolgere attività quotidiane.

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Un aiuto alle famiglie, senza burocrazia

Credits: TecnoAndroid

Uno degli aspetti più importanti dell’iniziativa è la modalità di accesso. Non servono prenotazioni, liste d’attesa, ISEE o documenti che attestino il reddito: chi si trova in difficoltà potrà partecipare gratuitamente, senza dover dimostrare la propria condizione economica.

Anche i bambini potranno prendere parte all’evento. Le famiglie che non riescono ad acquistare regali per il Natale potranno trovare giocattoli e vestiti da destinare ai propri figli, con la possibilità di preparare i pacchetti direttamente nell’area dedicata all’interno della struttura. La distribuzione avverrà in base alla disponibilità dei beni e proseguirà fino all’esaurimento delle scorte. L’organizzazione vuole mantenere un ambiente accogliente, in cui chi riceve un aiuto possa farlo senza sentirsi sottoposto a verifiche o procedure invasive.

RigeneraMI supera i 1.000 dispositivi donati

“Rigeneriamo il Natale” rappresenta un appuntamento particolare per RigeneraMI, un progetto che durante il resto dell’anno si concentra soprattutto sul sostegno a scuole, associazioni, parrocchie e altre realtà del territorio. L’evento natalizio è invece l’occasione in cui le donazioni vengono rivolte direttamente ai cittadini.

Il progetto ha già superato quota 1.000 dispositivi donati, un traguardo che testimonia il valore del recupero tecnologico e della redistribuzione di strumenti ancora utilizzabili. La prima edizione dell’iniziativa, organizzata nel 2025, aveva permesso di consegnare 76 dispositivi rigenerati e circa 500 giocattoli e articoli dedicati ai bambini e alle famiglie. La nuova edizione vuole proseguire su questa strada, unendo attenzione all’ambiente, contrasto allo spreco e sostegno sociale. Recuperare un dispositivo, un capo d’abbigliamento o un giocattolo significa evitare che diventi inutilmente un rifiuto e, allo stesso tempo, permettere a qualcun altro di utilizzarlo.

Fonte: TecnoAndroid