Nella Fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani, i geologi hanno trovato le tracce di una eruzione vulcanica esplosiva avvenuta a oltre 6.000 metri sotto il livello del mare. È una scoperta che pochi si aspettavano, perché a quelle profondità un evento del genere viene considerato quasi impossibile. Il ritrovamento riguarda veri e propri depositi vulcanici e riapre il dibattito su come funzioni davvero il vulcanismo oceanico quando ci si spinge negli abissi più estremi del pianeta.

Per capire lo stupore della comunità scientifica bisogna immaginare l’ambiente in cui è avvenuto il ritrovamento. Laggiù la pressione supera di centinaia di volte quella atmosferica, una forza enorme che schiaccia tutto e che, almeno sulla carta, dovrebbe rendere molto difficile qualunque manifestazione violenta. Eppure le tracce sono lì, impresse nel fondale, e raccontano una storia diversa da quella scritta finora nei manuali.

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Perché un’eruzione esplosiva negli abissi sembra impossibile

Quando si pensa a un vulcano che esplode, la mente corre subito alle immagini delle eruzioni in superficie, con colonne di cenere e materiale scagliato verso il cielo. Sott’acqua, e soprattutto a grandi profondità, lo scenario cambia radicalmente. La massa d’acqua che grava sul fondale esercita una spinta tale da contrastare i meccanismi che normalmente alimentano le esplosioni. Per questo motivo gli scienziati tendevano a considerare le eruzioni esplosive negli abissi come eventi improbabili, se non del tutto esclusi oltre una certa soglia.

La scoperta nella Fossa delle Marianne mette in discussione proprio questo assunto. Trovare depositi vulcanici esplosivi a più di 6.000 metri significa che qualcosa, in quelle condizioni estreme, è riuscito comunque a innescare un fenomeno violento. Non si tratta di un dettaglio marginale. È un elemento che costringe i ricercatori a rivedere alcune delle convinzioni più consolidate sul comportamento dei vulcani sottomarini.

Un fenomeno raro che sfida le teorie

Gli studiosi parlano apertamente di un fenomeno raro, e la rarità qui ha un peso particolare. Le teorie sul vulcanismo oceanico si sono costruite nel tempo osservando ciò che accade nelle zone più accessibili dei fondali, dove la pressione è minore e le condizioni sono più facili da studiare. Gli abissi profondi, invece, restano in gran parte un territorio poco esplorato, difficile da raggiungere e ancora più complicato da analizzare con precisione.

Proprio per questo il ritrovamento ha lasciato perplessi gli scienziati. Da una parte conferma quanto poco si conosca ancora delle profondità oceaniche. Dall’altra suggerisce che i modelli attuali potrebbero non bastare a descrivere tutto ciò che accade sotto migliaia di metri d’acqua. Le tracce individuate dai geologi indicano un’attività che, secondo le conoscenze disponibili, non avrebbe dovuto verificarsi in quel modo e in quel luogo.

La Fossa delle Marianne si conferma così uno dei laboratori naturali più affascinanti della Terra. Ogni spedizione che si spinge in quelle acque porta a galla dati capaci di sorprendere, e questa volta la sorpresa riguarda uno dei processi geologici più potenti in assoluto. Le prove di un’eruzione vulcanica esplosiva in un ambiente dove la pressione dovrebbe soffocare qualsiasi esplosione rappresentano un tassello inatteso nello studio dei fondali, e i geologi si trovano ora davanti a depositi che sfidano apertamente quanto si riteneva di sapere sul vulcanismo nelle profondità oceaniche.

Fonte: TecnoAndroid