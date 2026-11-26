Per la prima volta nella sua storia X introduce i controlli parentali, uno strumento pensato per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni e per gli adulti che ne hanno la responsabilità. La piattaforma di Elon Musk permette ora a genitori e tutori di gestire l’esperienza degli adolescenti sul social, partendo da una serie di impostazioni predefinite a cui si sommano opzioni decisamente più mirate.

Il punto di partenza è la modalità protetta, che diventa lo standard per tutti gli account dei più giovani. In pratica i contenuti multimediali sensibili vengono limitati e la pubblicità mirata viene bloccata fin da subito, senza che nessuno debba intervenire manualmente. Stando all’annuncio della piattaforma, le nuove impostazioni mettono poi a disposizione delle famiglie “strumenti aggiuntivi oltre a quelli predefiniti”, così da modellare la supervisione sulle esigenze di ogni ragazzo.

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Cosa possono fare genitori e tutori

Gli strumenti extra sono parecchi e coprono aspetti molto diversi dell’uso quotidiano del social. Chi si occupa di un minore può vedere quanto tempo il figlio ha trascorso su X e fissare un limite giornaliero, ma anche imporre un’approvazione preventiva per ogni nuovo follower. C’è poi la possibilità di restringere i suggerimenti della sezione Per te ai soli account che il ragazzo segue già, una scelta che riduce parecchio l’esposizione a profili sconosciuti.

Non finisce qui. Gli adulti possono filtrare parole specifiche e disattivare i contenuti multimediali sensibili, oltre a decidere chi è autorizzato a inviare messaggi diretti al teenager. Esiste anche un’opzione per vedere con quali account il ragazzo ha avuto conversazioni private, senza però poterne leggere il contenuto.

Per attivare il sistema basta seguire la guida pubblicata nel centro assistenza di X. Il collegamento tra i due profili richiede il consenso di entrambe le parti. “Il collegamento parte dal genitore o dal tutore e si conclude con l’adolescente. Entrambi gli utenti devono essere d’accordo”, spiega la piattaforma. Ogni adulto può gestire fino a cinque account di ragazzi, un dettaglio utile soprattutto per le famiglie numerose.

L’azienda insiste molto su un punto, cioè che i nuovi strumenti servono a gestire i contenuti e non a ficcare il naso nella vita dei figli. “Genitori e tutori non possono leggere i messaggi privati, vedere le ricerche o la cronologia di visualizzazione, pubblicare al posto dell’adolescente né accedere all’account”, ha scritto la società. Un equilibrio delicato tra protezione e riservatezza che X ha voluto rendere esplicito fin dall’annuncio.

Una piattaforma non pensata per i più giovani

Le ragioni per tenere i ragazzi lontani da X non mancano di certo. Negli ultimi cinque anni il social è stato travolto da una lunga serie di problemi, tra cui incitamento all’odio e materiale pedopornografico generato con l’intelligenza artificiale. A questo si aggiungono disinformazione, immagini deepfake e una moderazione considerata carente. L’elenco prosegue con l’addestramento non autorizzato di modelli di intelligenza artificiale, la propaganda, gli algoritmi che amplificano i contenuti di parte, i bot e i troll in carne e ossa, senza dimenticare l’onnipresenza dello stesso Elon Musk.

Del resto è la stessa azienda ad ammettere che il servizio non è rivolto ai minori. “Anche se X non è progettato né promosso per i bambini, e gli utenti devono avere almeno 13 anni o più dove richiesto dalla legge, prestiamo un’attenzione particolare ai giovani presenti sulla piattaforma”, ha scritto la società. Pur sostenendo che “la sicurezza dei minori è una priorità assoluta per X”, con ogni probabilità la piattaforma ha introdotto le nuove regole per adeguarsi a normative già in vigore o in arrivo in diversi stati e paesi.

Fonte: TecnoAndroid