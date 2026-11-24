OPPO ha annunciato da pochi giorni l’aggiornamento di novembre 2026 per ColorOS 17, un pacchetto che porta miglioramenti funzionali e ottimizzazioni di sistema su tutti i dispositivi compatibili. Il produttore cinese prosegue così con la sua abitudine di rilasci mensili costruiti anche grazie al coinvolgimento della community, e questa volta l’attenzione si concentra soprattutto sull’app Foto, sullo strumento OSee e su una serie di piccoli ritocchi pensati per la produttività di tutti i giorni.

È passato poco più di un mese dal debutto della versione global di ColorOS 17 basata su Android 17, eppure lo sviluppo della nuova interfaccia non si è fermato nemmeno per un attimo. Con la consueta cadenza il team ha presentato questo nuovo rilascio che arriva su un buon numero di telefoni, compresi quelli di OnePlus e realme, dato che la riorganizzazione avvenuta in estate ha reso ColorOS l’interfaccia unica per tutti e tre i marchi. Gli sviluppatori parlano di nuovi modi per catturare il mondo con OSee, di esportazioni fotografiche più curate, di traduzioni con il tono giusto e di un’esperienza quotidiana più fluida, Calcolatrice compresa.

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Le novità dell’aggiornamento di novembre 2026 per ColorOS 17

Il cuore del rilascio è composto da sei novità principali. La prima riguarda l’app Foto, che ora offre controlli di esportazione più flessibili per regolare risoluzione e qualità di compressione delle immagini prima di salvarle o condividerle. Sempre nella galleria cambia la gestione dello spazio di archiviazione, perché i dati locali e quelli in cloud vengono trattati in modo separato. In pratica diventa possibile cancellare solo le copie presenti sul telefono mantenendo quelle online, oppure eliminare entrambe in un colpo solo.

Passi avanti anche per OSee, lo strumento di visione assistita, che guadagna il supporto alla modalità orizzontale e una nuova funzione di riconoscimento degli oggetti in tempo reale integrata direttamente nell’app Fotocamera. La Calcolatrice si presenta invece con un look rinnovato che rende più immediato il passaggio tra modalità base, scientifica e convertitore di unità. La cronologia ha un registro dedicato e il sistema di conversione copre valuta, lunghezza, area, volume, peso, temperatura, velocità, pressione, potenza e basi numeriche alternative.

L’app Telefono predefinita impara poi a leggere ad alta voce le informazioni sulle chiamate in arrivo, con la possibilità di attivare l’annuncio sempre oppure soltanto quando sono collegati accessori audio. Chiudono il gruppo i miglioramenti alla traduzione basata sull’IA, ora più attenta a conservare il tono del testo originale e ad adattarsi meglio al contesto.

Accanto a questi interventi più visibili ci sono alcune aggiunte minori che OPPO elenca senza supporti grafici. Grazie all’app O+ Connect smartphone e tablet possono collegarsi contemporaneamente allo stesso PC, migliorando la collaborazione tra più dispositivi. Arrivano anche nuovi widget per la schermata iniziale in vari formati, come “One-tap Boost”, “Storage Cleaner” e “Battery Usage”. Una nuova impostazione consente di tornare direttamente alla home quando si chiude un’app contrassegnata come nascosta, mentre i PC associati al telefono possono essere sbloccati automaticamente da remoto usando le credenziali memorizzate sul dispositivo. Non manca infine un generale miglioramento della stabilità del sistema.

Smartphone compatibili e come installare l’aggiornamento

Il rilascio di ColorOS 17 è in distribuzione graduale dall’1 novembre 2026 e dovrebbe raggiungere tutti i modelli compatibili entro il 30 novembre 2026. Sul fronte OPPO la lista comprende Find X10 e Find X10 Pro Max, Find X9s e Find X9s Pro, Reno16 5G e Reno16 Pro 5G, Find X9 Ultra e Find N6, tutti del 2026. A questi si aggiungono Find X9 e Find X9 Pro e Find N5 del 2025, oltre a Find X8 e Find X8 Pro del 2024.

Per quanto riguarda OnePlus, l’aggiornamento interessa OnePlus 15R, OnePlus 15, OnePlus 13s, OnePlus 13 e OnePlus 13R, tutti usciti nel 2025. In casa realme invece tocca a realme GT 7 e realme GT 7T, anch’essi del 2025.

Fonte: TecnoAndroid