Le basi lunari del futuro potrebbero essere protette da un materiale che quasi tutti hanno visto almeno una volta, cioè il Mylar, la sottile plastica argentata delle coperte termiche d’emergenza che vengono distribuite ai maratoneti dopo il traguardo. Un gruppo di ricercatori della University of Pennsylvania ha impilato centinaia di questi fogli fino a ottenere un isolante sorprendentemente robusto, capace di sopportare pressioni schiaccianti senza perdere le sue qualità termiche. Sulla Luna le temperature oscillano da centinaia di gradi sotto zero a valori roventi e proteggere astronauti e attrezzature diventa una questione di sopravvivenza.

Il problema però non riguarda solo il calore. I materiali destinati alle basi lunari devono reggere trasporto, installazione, urti accidentali e anni di utilizzo, mentre molti degli isolanti più efficaci sono incredibilmente delicati e poco adatti alla vita quotidiana di una base operativa. Lo studio, pubblicato su ACS Applied Materials & Interfaces, presenta un materiale battezzato HyLIFS (hybrid layered insulating film stacks) che unisce due caratteristiche difficili da far convivere, un ottimo isolamento termico e una buona resistenza ai danni fisici. Se un giorno sarà possibile produrlo su larga scala, potrebbe proteggere habitat, tute spaziali e altre attrezzature pensate per funzionare a lungo nel vuoto.

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Perché sulla Luna serve un isolante più resistente

Progettare un isolamento per l’ambiente lunare vuol dire trovare un equilibrio piuttosto complicato. Gli aerogel, per esempio, sono composti quasi interamente da spazio vuoto, risultano leggerissimi e trattengono il calore in modo eccellente, tanto da essere stati usati dalle condutture industriali fino ai rover della NASA su Marte. La loro struttura interna però li rende vulnerabili a colpi e compressioni. L’isolamento multistrato impiegato nello spazio, con fogli riflettenti separati da distanziatori, funziona molto bene contro il calore trasmesso per irraggiamento ma non nasce per sostenere pesi importanti e anche un contatto banale può causare strappi. C’è poi un altro ostacolo, perché rendere un isolante più resistente spesso finisce per lasciar passare più calore.

Per le basi lunari servirebbe insomma il meglio dei due mondi. “Per le infrastrutture lunari vorremmo idealmente entrambe le cose” spiega Igor Bargatin, professore associato di ingegneria meccanica e autore senior dello studio. “Il materiale ideale resiste sia ai danni sia alla perdita di calore.”

Dal telo per maratoneti a un isolante a prova di urto

Il Mylar, nome commerciale del polietilene tereftalato a orientamento biassiale (BoPET), è già molto diffuso nel settore aerospaziale. Con un rivestimento metallico come l’alluminio riflette la radiazione infrarossa e impedisce al calore di disperdersi. Il team ha provato a sovrapporre film sottilissimi di spessori diversi, applicando ad alcuni campioni un velo di ossido di alluminio, chiamato anche allumina, per renderli più rigidi. Assemblare le pile si è rivelato un lavoro da certosini. “Usiamo due paia di pinzette e piccoli pesi per maneggiare e impilare i film” racconta Danielle R. Levin, prima autrice dello studio e da poco dottorata in chimica a Penn. “Anche solo respirare vicino alla pila può far volare via gli strati.”

Nei test sotto vuoto le pile di HyLIFS migliori hanno raggiunto una conducibilità termica paragonabile a quella di altri isolanti avanzati, restando comunque flessibili. Le versioni trattate con allumina hanno sopportato le massime sollecitazioni di compressione disponibili in laboratorio senza perdere efficacia. I campioni sono stati schiacciati a circa 20 megapascal, una pressione simile a concentrare una forza di circa 90 chili sulla superficie di un polpastrello, e non una volta sola ma per 10 cicli consecutivi. “Temevamo che il materiale cedesse sotto uno stress così elevato” ricorda Levin. “Invece le pile hanno superato 10 cicli di fila.” Bargatin aggiunge che gli astronauti finiranno inevitabilmente per urtare queste pareti durante le attività di tutti i giorni e che per una permanenza lunga sulla Luna servono materiali capaci di durare.

Il ruolo nascosto delle particelle antiblocking

Gli esperimenti hanno svelato anche un dettaglio inatteso sul modo in cui il calore attraversa gli strati. I film plastici commerciali contengono minuscole particelle antiblocking, aggiunte dai produttori per evitare che i fogli sottili si attacchino tra loro. Confrontando modelli matematici e misure di laboratorio, il gruppo ha scoperto che sotto vuoto buona parte del calore passa da un foglio di Mylar all’altro proprio attraverso i piccoli punti di contatto creati da queste particelle. In futuro gli ingegneri potrebbero quindi controllarne dimensioni, quantità e posizione per ridurre il trasferimento di calore indesiderato. Le stesse particelle hanno aiutato a spiegare perché, contrariamente all’ipotesi iniziale dei ricercatori, fogli più sottili non garantiscono sempre un isolamento migliore.

Fonte: TecnoAndroid