Anche il Super Nintendo adesso ha il suo ChatGPT, e non si tratta di uno scherzo. Un appassionato è riuscito a far girare una versione ridotta all’osso del celebre chatbot direttamente sulla console a 16 bit di Nintendo, racchiudendo il modello linguistico dentro una piccola ROM da 19 MB. Esiste perfino una variante ancora più compatta che occupa appena 4 MB, e il tutto arriva accompagnato da una colonna sonora chiptune perfettamente in tema con l’hardware che la ospita.

Il termine tecnico corretto per descrivere l’operazione è distillazione. Il punto di partenza è GPT OSS 120b, il modello che OpenAI ha rilasciato in forma open source, poi compresso fino a contare soltanto 2,2 milioni di parametri. Una cifra minuscola se paragonata all’originale, ma sufficiente per vedere qualcosa di molto simile a una conversazione comparire sullo schermo di una macchina progettata per tutt’altro.

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Il ruolo del chip Super FX 2

L’idea alla base del progetto è piuttosto semplice e anche un po’ ironica. Visto che l’intelligenza artificiale oggi gira sulle GPU, l’autore si è domandato come se la sarebbe cavata ChatGPT su quella che può essere considerata la migliore GPU mai vista sul Super NES, cioè il coprocessore Super FX 2. È proprio questo chip che si occupa di accelerare le risposte del modello, anche se parlare di velocità in questo contesto fa inevitabilmente sorridere.

Il Super FX 2 non era affatto un componente comune. Veniva sfruttato soltanto da alcuni dei giochi più avanzati della piattaforma, come DOOM e Super Mario World 2: Yoshi’s Island. Si tratta di un coprocessore con architettura RISC che lavora a una frequenza di 21,47 MHz e che all’epoca permetteva di gestire la grafica poligonale e tridimensionale in maniera nettamente superiore rispetto al processore di base della console. Quest’ultimo era un Ricoh 5A22 a 16 bit con una frequenza di 2,68 MHz, quindi il divario tra i due era tutt’altro che trascurabile.

C’è poi un dettaglio curioso legato alla storia di questo chip. Non si trovava dentro la console ma all’interno delle cartucce stesse, e per questo motivo i giochi che lo utilizzavano avevano un prezzo più alto rispetto agli altri. Esistevano anche ulteriori titoli accelerati con tecnologia Super FX, che però montavano una revisione precedente del chip, ferma a circa 10 MHz.

Un ChatGPT non ufficiale su hardware reale

L’autore ha presentato il lavoro come una versione non ufficiale di ChatGPT per SNES, capace di funzionare su un vero Super Nintendo con i suoi 2,2 milioni di parametri. Per arrivare al risultato si è fatto aiutare da GPT 6 Astra e dallo stesso gpt oss, mettendo insieme strumenti di ultima generazione e una console che ha alle spalle una lunga carriera tra salotti e camerette.

Le due ROM disponibili rispecchiano bene la filosofia del progetto. Quella da 19 MB rappresenta la versione principale del chatbot, mentre quella da 4 MB spinge ancora più in là il lavoro di compressione, dimostrando quanto si possa ridurre un modello linguistico pur di farlo stare dentro i limiti di una cartuccia. In entrambi i casi il motore che permette alle risposte di arrivare sullo schermo resta il Super FX 2, lo stesso componente che un tempo dava vita ai mondi poligonali dei giochi più ambiziosi della console.

Lo stesso sviluppatore ammette senza troppi giri di parole che questo ChatGPT in miniatura può commettere errori, del resto con poco più di due milioni di parametri sarebbe difficile pretendere la precisione del modello originale. Lo scopo dichiarato del progetto, però, è il divertimento.

Fonte: TecnoAndroid