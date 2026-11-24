I data center per l’intelligenza artificiale sono diventati un nuovo motivo di attrito nei negoziati sul clima delle Nazioni Unite, già complicati di loro. La conferenza COP31, ospitata ad Antalya in Turchia, si è chiusa domenica in modo caotico e con risultati che hanno lasciato parecchi partecipanti insoddisfatti. Sul tavolo c’era anche un problema che pesa sempre di più: la transizione verso l’energia pulita dipende dalla capacità di elettrificare l’intera economia globale, e questo accade proprio mentre le infrastrutture digitali affamate di corrente si moltiplicano a gran velocità.

Davanti alla sala plenaria non sono mancate le proteste. Il 20 novembre diverse persone si sono radunate all’esterno in vista della sessione conclusiva, mentre dentro i delegati arrivati da ogni parte del mondo cercavano un’intesa. Il clima, insomma, era teso già fuori dalle porte.

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Elettrificare tutto mentre i data center chiedono sempre più energia

Il nodo è piuttosto semplice da spiegare, molto meno da sciogliere. La strategia per frenare il riscaldamento globale si regge sull’elettrificazione, cioè sullo spostamento di quanta più attività economica possibile verso l’elettricità prodotta da fonti pulite. Il punto è che la domanda di corrente sta crescendo anche per un’altra ragione, ovvero la corsa ai data center che alimentano i servizi di intelligenza artificiale. Due spinte che viaggiano nella stessa direzione, quella di un consumo elettrico in aumento, ma con obiettivi molto diversi.

Per chi si siede ai tavoli negoziali la questione non è affatto secondaria. Da una parte serve più energia pulita per sostituire i combustibili tradizionali, dall’altra queste strutture assorbono quantità di elettricità sempre più rilevanti. Ed è proprio con questa sfida che i rappresentanti dei vari Paesi hanno dovuto fare i conti durante i lavori di COP31, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità a trattative che di per sé erano già faticose.

L’impegno dell’Accordo di Parigi e le emissioni da tagliare

Ogni anno queste conferenze servono a rendere concreto l’impegno preso con l’Accordo di Parigi del 2015, quello con cui la comunità internazionale si è data l’obiettivo di fermare il cambiamento climatico. Un traguardo ambizioso, che negli anni ha richiesto discussioni lunghe e spesso complicate tra governi con interessi molto distanti tra loro.

Le ragioni per cui è così urgente agire sono note. Bisogna evitare che gli eventi meteorologici estremi diventino ancora più spaventosi, che le comunità costiere finiscano sott’acqua e che la siccità mandi in crisi i sistemi alimentari e idrici. Tutto questo passa da una condizione precisa, cioè un taglio deciso delle emissioni di gas serra. Senza una riduzione drastica, gli effetti peggiori del riscaldamento sono destinati ad aggravarsi.

Ecco perché la crescita dei consumi legata all’intelligenza artificiale preoccupa chi lavora sul fronte climatico. Se la nuova domanda di elettricità rischia di rallentare la sostituzione delle fonti più inquinanti, il percorso verso la riduzione delle emissioni si fa più ripido. Ed è un tema che ad Antalya si è sommato alle tante divergenze già presenti fra le delegazioni.

I lavori della conferenza sono arrivati al termine senza dissipare la sensazione di confusione che li aveva accompagnati, con proteste all’esterno e un esito giudicato da molti poco soddisfacente. La convivenza tra la corsa ai data center e la necessità di elettrificare l’economia mondiale con energia pulita è rimasta una delle sfide con cui i delegati di COP31 si sono dovuti misurare fino alla chiusura del vertice in Turchia.

Fonte: TecnoAndroid